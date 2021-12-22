MUŞ (Habermetre) - MUŞ BELEDİYESİ'NDEN YOL GENİŞLETME VE TUZLAMA ÇALIŞMALARI Muş Belediyesi karla mücadele çalışmaları kapsamında ana ve ara arterlerdeki genişletme çalışmalarını sürdürürken kaldırımlarda ve yollarda da tuzlama çalışmaları yapıyor. Kenti etkisi altına alan kar yağışı sonrası harekete geçen Muş Belediyesi, karla mücadele çalışmalarına yoğunluk verdi. Kısa bir sürede şehir merkezindeki yolları ulaşıma açan Muş Belediyesi ekipleri bir yandan toplanan kar kütlelerini kamyonlara yükleyip şehir dışına taşırken diğer yandan kaldırım ve yolları tuzlamaya devam ediyor. 7/24 esasına göre çalışan ekipler, vatandaşların mağdur olmaması için özverili bir çalışma sergiliyor. Hafta başından itibaren şehir merkezinde etkisini hissettiren kar yağışı sonrası karla mücadele ekipleri İstasyon, Cumhuriyet, Hürriyet ve Eski Erzurum gibi ana güzergahları kısa sürede ulaşıma açarken, mahalle aralarında yol genişletme ve tuzlama çalışması yapmaya başladı. Çalışmalar hakkında açıklamalarda bulunan Başkan Feyat Asya, "Kenti etkisi altına alan kar yağışı sonrası ekiplerimiz ve iş makinelerimiz ile birlikte karla mücadele çalışmalarını başlattık. Kısa sürede ana güzergahları ulaşıma açtık. Aynı zamanda mahalle aralarında da kar temizleme çalışmalarımızı yaptık. Bugün kar yağışı sonrası meydana gelen buzlanmadan dolayı yol ve kaldırımlara tuzlama çalışması yapılıyor. Kış sezonunu sorunsuz bir şekilde tamamlamak için elimizden geleni yapıyoruz. Vatandaşlarımızdan da bu süreçte bizlere destek olmalarını bekliyoruz. Araçlarını yol kenarlarına park etmemelerini rica ediyoruz. Cadde ve kaldırımları tamamen kardan temizlerken çatı temizliklerini de bu süreçte yapmalarını istiyoruz. Çünkü daha sonra aynı işi tekrar yapmak zorunda kalıyoruz. Bu da bizim çalışma planımızı sekteye uğratıyor. Dolayısıyla el birliği yaparak karla mücadele dönemini başarılı bir şekilde tamamlamayı umuyoruz" ifadelerini kullandı.

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