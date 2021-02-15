Muş Belediyesi'nden yapılandırmadan yararlananlara taksit uyarısı
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Muş Belediyesi'nden yapılandırmadan yararlananlara taksit uyarısı

15.02.2021 16:33 | Son Güncelleme: 15.02.2021 16:36
Muş Belediyesi'nden yapılandırmadan yararlananlara taksit uyarısı

Muş Belediye Başkanı Feyat Asya, vergi affından faydalanarak yapılandırma yapanların birinci taksit ödemelerini 28 Şubat'ta kadar yapmaları gerektiğini belirtti.

Muş Belediye Başkanı Feyat Asya, vergi affından faydalanarak yapılandırma yapanların birinci taksit ödemelerini 28 Şubat'ta kadar yapmaları gerektiğini belirtti.

Asya, yaptığı yazılı açıklamada, vergi affı kapsamında hükümetin vatandaşlara ciddi kolaylıklar sağladığını belirtti.

Bu tür fırsatların değerlendirilmesi gerektiğini vurgulayan Asya, şunları kaydetti:

"Vergi affı ile ilgili yasanın çıkmasının ardından Mali Hizmetler Müdürlüğümüzce gerekli hazırlıkları yaptık. Bilgi Yönetim Sistemimizin yasaya uygun bir şekilde düzenlenmesi için süreci hızlandırarak vatandaşlarımızın müracaatlarını aldık. Bu süre içerisinde vatandaşlarımızı haberdar etmek için gerekli duyuruları yaptık. Yapılandırma başvuru süresi içinde birçok vatandaşımızın müracaatları alındı. 28 Şubat'a kadar ilk taksitin ödenmesi gerekiyor. Ödemenin yapılmaması halinde yasa gereği başvuru yapanların yapılandırmaları bozularak gecikme faizleri tekrar geri gelecektir."

Kaynak: Anadolu Ajansı / Sabri Yıldırım

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