MUŞ BELEDİYESİ'NDEN ÜCRETSİZ TERCİH DANIŞMANLIĞI HİZMETİ ..

Muş Belediyesi, üniversiteye yerleşecek öğrencilerin doğru tercih yapabilmesi için geçen yıl başlattığı ücretsiz tercih danışmanlığı hizmetini bu yıl da uyguluyor.