MUŞ BELEDİYESİ'NDEN ÜCRETSİZ TERCİH DANIŞMANLIĞI HİZMETİ ..
Muş Belediyesi, üniversiteye yerleşecek öğrencilerin doğru tercih yapabilmesi için geçen yıl başlattığı ücretsiz tercih danışmanlığı hizmetini bu yıl da uyguluyor.
Muş Belediyesi, üniversiteye yerleşecek öğrencilerin doğru tercih yapabilmesi için geçen yıl başlattığı ücretsiz tercih danışmanlığı hizmetini bu yıl da uyguluyor.
YKS sonuçlarının açıklanmasının ardından üniversite adaylarının tercih maratonu başladı. Muş Belediyesi öğrencilerin geleceğine katkı sunmak adına ücretsiz tercih danışmanlığı ofisi kurdu. Porsor Ana Kadın Eğitim ve Kültür Merkezi'nde verilecek danışmanlık hizmeti 20 Ağustos tarihine kadar 08. 00 ile 17. 00 saatleri arasında gerçekleştirilecek.
Belediye Başkanı Feyat Asya da YKS tercih günlerinin başladığını öğrencilere duyurarak sosyal medya hesabında şu ifadelere yer verdi: "Sevgili Öğrenciler
Öncelikle YKS sonuçlarınızın hayırlı olmasını diler, hepinizi tebrik ederim. Şimdi tercih zamanı. Bu süreçte heyecanınızı paylaşmak, sizlere destek olmak adına ücretsiz tercih danışmanlığı ofisimizi kurduk. Gelin birlikte 'Doğru Tercih' yapalım. "
Kaynak: Habermetre