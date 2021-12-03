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Muş Belediyesi'nden öğrencilere kaynak kitap desteği

AA / Sabri Yıldırım - Haberler | Güncel
Muş Belediyesi'nden öğrencilere kaynak kitap desteği

Muş Belediye Başkanı Feyat Asya, sınavlara hazırlanan öğrencilere kaynak kitap dağıttı.

MUŞ (AA) - Muş Belediye Başkanı Feyat Asya, sınavlara hazırlanan öğrencilere kaynak kitap dağıttı.

Eğitim merkezleri ve kursları ziyaret eden Başkan Asya, öğrencilerle sohbet etti, kaynak kitap verdi.

Asya, yaptığı açıklamada, öğrencilerin eğitimine katkı sağlamaya devam ettiklerini söyledi.

Sosyal belediyecilik alanında ön plana çıkacak çalışmalar yaptıklarını anlatan Asya, şunları kaydetti:

"Alt ve üst yapısı ile güzel bir görünüme kavuşturduğumuz kadim şehrimizde artık daha fazla sosyal, kültürel, eğitsel faaliyetler icra edeceğiz. Zaman zaman kurs merkezlerimizi ziyaret ederek çocuklarımızın geleceğine katkı sunması dileğiyle kaynak kitaplar hediye ediyoruz. Yarınlarımızın umudu öğrenci kardeşlerimize LGS'ye hazırlık kaynak kitaplarını hediye ederek başarılar diledik."

Muş Belediyesi'nden öğrencilere kaynak kitap desteği

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AA / Sabri Yıldırım - Son Dakika Haberleri

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