Muş Belediyesi'nden Mezarlık Bakımı

Muş Belediyesi, şehrin birçok bölgesinde çalışma yürütürken, mezarlıkların bakım, onarım ve çevre düzenlemelerini de ihmal etmiyor.



Belediye ekipleri tarafından Şehir Mezarlığı'nda kısa bir süre önce başlatılan çevre düzenleme çalışmaları devam ediyor. Muş Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü'ne bağlı ekipler çalışmalarını aralıksız sürdürüyor. Kazı ve döşeme çalışmalarından dolayı cadde ve sokaklarda oluşan tahribatlarını gideren ekipler, mezarlıkların da bakım ve onarımını yapıyor. Muş'un en büyük mezarlıklarından biri olan Şehir Mezarlığı'nda başlatılan yol genişletme, bakım, onarım ve çevre düzenleme çalışmaları hız kesmeden devam ediyor. Mezarlık alanındaki patika yollar parke taşı ile döşenirken, vatandaşların oturabileceği bank ve kamelyalar da kuruluyor. Öte yandan patika yolların kenarlarına su giderleri yapılırken, mezarlık alanında kapsamlı bir yeşillendirme yapılıyor. Çalışmalarla ilgili açıklamalarda bulunan Belediye Başkanı Feyat Asya, "İlimizdeki mezarlıkların bakım ve temizliğini rutin olarak yapıyoruz. Bunun yanı sıra mezarlıkların çevre düzenlemesi ile ilgili kapsamlı bir çalışma yapıyoruz. Bu kapsamda ekiplerimiz Şehir Mezarlığında yol genişletme, bakım, onarım ve çevre düzenleme çalışması yürütüyor" dedi.



Geçtiğimiz yıllar belediye bünyesine aldıkları mezarlıklar ekibi ile Park ve Bahçeler Müdürlüğü'ne bağlı ekiplerin belirli aralıkla şehir merkezindeki mezarlıklardaki bakımını yaptığını belirten Başkan Asya, "Sonbahara kadar bakım ve temizlik çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Temizlik çalışmalarının yanı sıra mevcut mezarlık alanlarının ihata duvarlarını da yapıyoruz. Şeyh Haşim Mezarlığının çevre düzenlemesini geçtiğimiz günlerde tamamladık. Aynı şekilde Muş'un en büyük mezarlıklarından biri olan Şehir Mezarlığında da araç park alanı oluştururken mezarlık alanının da çevre düzenlemesini yapıyoruz. Rutin çalışmalarımızın yanı sıra bu tür yerlerdeki eksikliklerimizi de gidermeye devam edeceğiz" ifadelerini kullandı. - MUŞ