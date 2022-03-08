Muş Belediyesi'nden "8 Mart Dünya Kadınlar Günü" etkinliği

Muş Belediyesi, "8 Mart Dünya Kadınlar Günü" nedeniyle etkinlik düzenledi.

Öğretmenevi Konferans Salonu'nda gerçekleştirilen ve yoğum katılımın sağlandığı programda, bazı kurum ve dernekler tarafından düzenlenen serginin açılışı yapıldı.

Belediye Başkanı Feyat Asya ve eşi Suna Asya, kadınlara karanfil dağıttı.

Başkan Asya, burada yaptığı konuşmada, "Gerçekten insan olmak zordur, kadın olmak ise bir ayrıcalıktır" dedi.

2002 yılından itibaren Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın başlattığı süreçle kadınların sorunlarının çözümüne yönelik bir politikanın belirlendiğini dile getiren Asya, "Bizler de 2014 yılında göreve geldiğimizde aynı ilkeler doğrultusunda önce kadın, önce gençlik sonra Muş'un bir bütünü dedik" diye konuştu

Belediyeciliğin sadece alt veya üst yapı, park, bahçe, kaldırım ve yol olmadığını anlatan Asya, hedeflerinin gönül belediyeciliği olduğunu dile getirdi.

Asya, şöyle dedi:

"Kadına hitap etmenin, çocuğa hitap etmenin, gençliğe hitap etmenin elzem olduğunu bir kez daha idrak ettik. Onun için bizim köklü medeniyetimiz kadim medeniyetimiz, Peygamber efendimizin 1400 yıl önce 'kadınlara karşı en hayırlınız eşine en iyi davrananızdır' ifadesini dikkate almıştır"

Etkinlik daha sonra müzik eşliğinde devam etti.

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