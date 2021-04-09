Muş Belediyesi'nde su kesintisi uyarısı
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Muş Belediyesi'nde su kesintisi uyarısı

Anadolu Ajansı / Sabri Yıldırım - Haberler | Güncel
Muş Belediyesi'nde su kesintisi uyarısı

Muş Belediyesi su hatlarındaki yenileme çalışmaları nedeniyle 3 mahallede 39 saat su kesintisi uygulanacağını bildirildi.

Muş Belediyesi su hatlarındaki yenileme çalışmaları nedeniyle 3 mahallede 39 saat su kesintisi uygulanacağını bildirildi.

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, altyapı projesi kapsamında Cumhuriyet Caddesi'ndeki 3 No'lu su deposunun yeni içme suyu hattına entegresi için yapılacak vana değişimi çalışmasından dolayı Sunay, Saray ve Yeni Mahallelerinde su kesintisi uygulanacak.

Kesintinin 11 Nisan Pazar günü saat 12.00'ye kadar devam edeceği belirtildi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Sabri Yıldırım

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