Muş Belediyesi'nde "Sosyal Denge Sözleşmesi" imzalandı

MUŞ (AA) - Muş Belediyesi ile Belediye ve Özel İdare Çalışanları Birliği Sendikası (Bem-Bir-Sen) arasında "Sosyal Denge Sözleşmesi" imzalandı.

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, sendika temsilcileri ile yapılan görüşmeler neticesinde belediyede çalışan memurlara sosyal denge sözleşmesi olarak verilecek ücret belirlendi.

Porsor Ana Kadın Kültür ve Eğitim Merkezinde gerçekleştirilen törende sosyal denge sözleşmesi, Belediye Başkanı Feyat Asya, Bem-Bir-Sen İl Başkanı Güven Yalvarıcı tarafından imzalandı.

Belediye imkanları dahilinde memur ve sözleşmeli çalışanların sosyal denge sözleşmesini imzaladıklarını belirterek Asya, söz konusu ücretin hayırlı olması temennisinde bulundu.

Programa sendika üyeleri ve birim amirleri katıldı.

AA / Sabri Yıldırım - Son Dakika Haberleri

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