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Fen İşleri Müdürlüğü, İtfaiye, Muş, Güncel

Muş Belediyesi korona virüsle mücadele ederken asli görevlerini de aksatmıyor

Muş Belediyesi ilkbaharın gelmesi ile kentin her bölgesinde başlattığı çalışmaları aralıksız sürdürüyor.

08.04.2020 11:19 | Son Güncelleme: 08.04.2020 11:20
Muş Belediyesi korona virüsle mücadele ederken asli görevlerini de aksatmıyor

Muş Belediyesi ilkbaharın gelmesi ile kentin her bölgesinde başlattığı çalışmaları aralıksız sürdürüyor.

Fen İşleri Müdürlüğü, Park ve Bahçeler Müdürlüğü, İtfaiye Müdürlüğü, Temizlik İşleri Müdürlüğü ile Su ve Kanalizasyon İşleri Müdürlüğündeki tüm personellerle mahalle ve sokaklarda yoğun bir çalışma yürüten Muş Belediyesi, bir yandan korona virüs tedbirleri kapsamında özverili bir çalışma sergilerken diğer yandan rutin faaliyetlerini sürdürüyor. Ekipler, şehir merkezindeki cadde ve sokaklarda meydana gelen tahribatları soğuk asfaltla kapatıyor.

Çalışmalar hakkında bilgi veren Belediye Başkanı Feyat Asya, kent genelinde geniş kapsamlı bir temizlik ve onarım çalışması yaptıklarını ifade ederek, vatandaşların mağdur olmaması için belediye ekiplerinin adeta seferber olduğunu kaydetti. Başkan Feyat Asya, "Mart ayından itibaren kent genelinde başlatmış olduğumuz temizlik çalışmalarını korona virüs tedbirleri kapsamında daha da arttırırken, kışın tahrip olan yolların onarımına da bu süreçte başladık. Yaklaşık 20 gündür ekiplerimiz il genelinde bozulan yolları ve kaldırımları onarırken diğer taraftan temizlik çalışmasını sürdürüyorlar. Yollarda meydana gelen çukurları torba asfaltla kapatıyoruz. Tabi bunları geçici olarak yapıyoruz. Asfalt plentimizi kullanmaya başlayınca geçen yıl yetiştiremediğimiz yolları tamamen asfaltlayarak halkımızın hizmetine sunacağız" ifadelerini kullandı. - MUŞ

Kaynak: İHA

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