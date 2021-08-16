Muş Belediyesi, kentteki yeşil alanların oranını artırıyor

Muş Belediyesince, kente yeşil alanların artırılması amacıyla başlatılan çalışmalar devam ediyor.

Muş Belediyesince, kente yeşil alanların artırılması amacıyla başlatılan çalışmalar devam ediyor.

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, "Karni Deresi Rekreasyon Projesi"nin birinci etabında atıl durumda olan 90 bin metrekare alanda park, kafeterya, sosyal tesisler, yürüyüş parkurları, mesire ve çocuk oyun alanları yapıldı.

Çalışmaları inceleyen Belediye Başkanı Feyat Asya, teknik personel ve yüklenici firma temsilcilerinden bilgi aldı, mahalle sakinleriyle sohbet etti.

Kentte 40 bin metrekare alanda uygulanan Lale Vadisi 2. Etap Projesi'nin hızla ilerlediğini belirten Asya, 7 yıl içinde kente önemli parklar kazandırarak yeşil alan konusunda yaşanan eksikliği giderdiklerini ifade etti.

Muş'un her geçen gün güzelleştiğini anlatan Asya, "Muşumuzun imarı ve inşasında kalıcı eserler bırakmak için çaba sarf ediyoruz. Son yıllarda ilimize kazandırdığımız yeşil alanlar, güzel bir görüntünün yanı sıra vatandaşlarımıza vakit geçirebilecekleri alternatif mekanlar oldu. Lale Vadisi Parkımızın 2. etabını da başlattık. 40 bin metrekare alan üzerine uyguladığımız proje ile atıl durumdaki bir alanı da şehrimize kazandırmış olacağız. Projemizin teslim süresi önümüzdeki yıl olmasına rağmen bu yıl büyük kısmı tamamlandı. Halkımızın dinlenebileceği, aileleriyle güzel zaman geçirebilmeleri amacıyla yapılan yeşil alanlarımıza sahip çıkalım."

Kaynak: Anadolu Ajansı / Sabri Yıldırım