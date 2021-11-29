MUŞ (Habermetre) - MUŞ BELEDİYESİ KATKILARIYLA VATANDAŞLARLA BULUŞTURULAN TENERE FİLMİ YOĞUN İLGİ GÖRDÜ Sosyal belediyecilik alanında önemli hizmetler gerçekleştiren Muş Belediyesi yönetmenliğini hemşehrimiz Hasan Söylemez'in yaptığı 'Tenere' isimli belgesel filmini vatandaşlarla buluşturarak anlamlı bir etkinliğe imza attı. Birçok film festivalinde ödül almaya hak kazanan Tenere filmi Muş Belediyesi katkılarıyla izleyici ile buluştu. Ceylan Eğlence Merkezi sinema salonlarında gerçekleştirilen özel gösterim öncesi konuşan Belediye Başkanı Feyat Asya, katılımlarından dolayı herkese teşekkür etti. Başkan Asya konuşmasında, "Muşumuzun gelişimi ve kalkınması için özellikle son yıllarda altyapı ve üstyapı alanındaki değişim ve dönüşümün ardından bugün sizlere böylesi güzel sanatsal bir etkinliğe öncülük etmenin mutluluğunu yaşadığımızı ifade etmek isterim. Bugün hemşehrimiz genç kardeşimiz Hasan Söylemez'in ciddi emeklerle hazırladığı belgesel filmini sizlerle buluşturduk. Davetimize icabetinden dolayı da kendisine teşekkür ederim. Bir kaç yıl önce bu tarz programlar yapmış olsaydık belki vatandaşlarımızın ciddi eleştirileri ile karşı karşıya kalabilirdik. Şehri şantiyeye çevirdiğimiz bir dönemde bu tür etkinlikleri yapamamanın eksikliğini yaşadık. Ancak şükürler olsun ki, artık bu engelleri yıktık. İlimizin öncelikli hizmetlerini hayata geçirdik. Bundan sonra sosyal kültürel sanatsal etkinliklerle sosyal belediyeciliğin gereğini yapmaya devam edeceğiz" dedi. Başkan Asya konuşmasının ardından filmin yönetmenliğini yapan hemşehrimiz Hasan Söylemez'e plaket vererek çalışmalarında başarılar diledi. Hasan Söylemez de yaptığı selamlama konuşmasında ciddi emeklerle hazırladığı filminin doğup büyüdüğü şehirde gösterime girmesinden dolayı duyduğu memnuniyeti dile getirdi. Film gösterimi sonrası izleyiciyle söyleşi yapıldı.

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