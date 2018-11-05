Muş Belediyesi Kasım Ayı Meclis Toplantısı Yapıldı

Muş Belediyesi Kasım Ayı Meclis Toplantısı gerçekleştirildi.

2018 yılı on birinci ayı meclis toplantısı, AK Parti meclis üyesi Muhterem Bozkurt başkanlığında yapıldı. Bir akrabasının vefatı üzerine toplantıya katılamayan Belediye Başkanı Feyat Asya'nın yerine Belediye Meclis Üyesi ve Başkan Yardımcısı Bozkurt toplantıya vekalet etti. AK Parti ve DBP meclis üyelerinin hazır bulunduğu meclis toplantısını başlatan Bozkurt, Başkan Asya'nın toplantıya katılamama gerekçesini izah ederek, meclise katılan vatandaşların taleplerini dinledi.

Vatandaşların taleplerinin değerlendirilmesinin ardından kapalı oturuma geçildi. 2018 mali yılı bütçesinin ele alındığı toplantı, meclise havale edilen evrakların görüşülmesi ile sona erdi. - MUŞ