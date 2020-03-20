Muş Belediyesi karla mücadele ekipleri tekrar işbaşında Muş Belediyesi karla mücadele ekipleri, dün geceden itibaren kenti etkisi alan kar yağışı sonrası harekete geçti.

Muş Belediyesi karla mücadele ekipleri, dün geceden itibaren kenti etkisi alan kar yağışı sonrası harekete geçti.

Yoğun kar yağışının etkili olduğu Muş'ta kış mevsiminin etkisi halen devam ediyor. 2 haftayı aşkın bir süredir kent genelinde bahar temizliği yapılırken, dün etkili olan kar yağışı sonrası tekrar cadde ve kaldırımlarda kar temizleme mesaisi başladı. Bir yandan korona virüs tedbirleri kapsamında dezenfekte ve ilaçlama çalışmaları yapılırken diğer yandan şehir merkezinde kar temizleme çalışmaları yapılıyor. Ekipler sabah erken saatlerden itibaren kaldırımları kardan arındırarak vatandaşların herhangi bir sorun yaşamaması için mücadele ederken, iş makineleri de araç trafiğine engel teşkil eden kar kütlelerini cadde ve sokaklardan temizledi.

Çalışmalarla ilgili açıklamalarda bulunan Belediye Başkanı Feyat Asya, "Kış mevsiminin uzun ve yağışlı geçtiği bir bölgedeyiz. Bu hafta içerisinde hemen hemen tüm ana arterlerin ve bağlantı yollarını bahar temizliği kapsamında yıkayarak temizlemiştik. Dün itibari ile kenti etkisi altına alan kar yağışı ile ekiplerimiz karla mücadele çalışmalarına başladılar. Cadde ve sokakların temizliği iş makineleri ile yapılırken küreme ekiplerimiz de kaldırımların temizliğini yapıyor. Allah'ın izniyle vatandaşlarımızın herhangi bir olumsuzlukla karşılaşmaması için bu çalışmalarımızı aksatmadan sürdüreceğiz. Hava koşullarından dolayı bir işi tekrar tekrar yapmak zorunda kalabiliyoruz. Belediyecilik böyle bir şey. Bizler bu tür durumlarda vatandaşlarımızın yaşam konforunu en üst seviyede tutmanın gayreti içinde olacağız. Karla mücadele çalışmamızın yanı sıra ülke genelinde olduğu gibi ilimizde de uygulamaya başladığımız korona virüs tedbirleri kapsamında gerekli çalışmalarımızı yapmaya devam edeceğiz. Toplu yaşam alanlarındaki ilaçlama ve dezenfekte çalışmalarımız belirli periyotlarda devam edecek. Vatandaşlarımızdan ricamız, bu süreçte ilgili kurum ve yetkililerce yapılan uyarıları dikkate almalarıdır. Herkes kendince gerekli tedbiri alırsa bu zorlu süreci başarılı bir şekilde atlatacağımıza inancımız tamdır" dedi. - MUŞ

Kaynak: İHA