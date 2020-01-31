Muş Belediyesi karla mücadele ekipleri sahaya indi

31.01.2020 11:19 | Son Güncelleme: 31.01.2020 11:25

Muş Belediyesi karla mücadele ekipleri, kenti etkisi altına alan kar yağışı sonrası harekete geçti. Ekipler, sabahın erken saatlerinden itibaren cadde ve kaldırımların temizliği için kullanılacak tüm iş makineleriyle saha indi.



Muş Belediyesi karla mücadele ekipleri, yoğun kar yağışının ardından cadde ve sokaklardaki karları temizleyerek şehir dışına taşımaya devam ediyor. Dün akşam saatlerinden itibaren etkili olan kar yağışı sonrası çalışmalarını başlatan Muş Belediyesi, sorunsuz bir ulaşım imkanı sağlamak için cadde ve sokakları kardan arındırıyor. Zabıta ekipleri yol kenarına park eden araçları anons ederek kaldırtırken, karla mücadele ekipleri de cadde ve sokakların temizliğini yapıyor. Şehrin dört bir yanına dağılan ekipler, vatandaşların herhangi bir sorun yaşamaması için özverili bir çalışma sergiliyor.



Yapılan çalışmalar hakkında açıklamalarda bulunan Belediye Başkanı Feyat Asya, "Dün akşam itibari ile etkili olan kar yağışı sonrası ekiplerimiz hemen harekete geçti. Öncesinde tüm hazırlıklarımızı yapmıştık. Karla mücadele sezonunu sorunsuz bir şekilde geçirmek için araçlarımızın bakım ve onarımını daha önce yapmıştık. İş makinelerimiz ve karla mücadele ekiplerimiz 7/24 esasına göre teyakkuzda bekliyor. Bu sabah erken saatlerden itibaren kentin dört bir yanında cadde, sokak ve kaldırımların temizliğine başlandı. Çalışmalarımız aralıksız devam ediyor. Vatandaşlarımızın bu süreçte herhangi bir sorun yaşamaması için hep sahada olacağız" dedi.



Vatandaşlara uyarılarda bulunan Başkan Asya, "Karla mücadele çalışmaları boyunca vatandaşlarımızın desteğine ihtiyacımız var. Araç sahiplerinin yol kenarına park etmemesini rica ediyoruz. Bazen yol kenarına park eden bir araç saatlerce çalışmalarımıza engel olabiliyor. Bununla birlikte kar yağışı sonrası çatılardaki karların temizliğinin düzenli bir şekilde yapılması lazım. Cadde ve sokaklardaki karı aldıktan sonra temizlenen çatılar bizlere ikinci bir iş yükü olmaktadır. Bu konularda vatandaşlarımızın bizlere destek vermesini bekliyoruz. İnşallah elbirliği ile karla mücadele çalışmalarında başarılı sonuçlar elde ederiz" şeklinde konuştu. - MUŞ

Kaynak: İHA