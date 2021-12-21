Muş Belediyesi karla mücadele çalışmalarına başladı

MUŞ (AA) - Kar yağışının yaşamı olumsuz etkilediği Muş'ta, belediyenin karla mücadele ekipleri kaldırım ve caddelerde çalışma başlattı.

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, ekipler sabah erken saatlerden itibaren cadde ve kaldırımların temizliği için iş makineleriyle sahaya indi.

Belediye Başkanı Feyat Asya, vatandaşların sorun yaşamaması için ekiplerin özveriyle çalıştığını belirtti.

Ekiplerin yüksek kesimlerde yer alan Muratpaşa ve Kale mahallelerinde çalışmalarını yoğunlaştırdığını anlatan Asya, şunları kaydetti:

"Ekiplerimiz kısa sürede yolları açtı, kar küreme ekibimiz ise şehir merkezinde vatandaşların yoğun kullandığı güzergahlardaki kaldırımları kardan temizledi. Kış için tüm hazırlıklarımızı yapmıştık. Karın etkili olmasından sonra ekiplerimiz hemen harekete geçti. Karla mücadele sezonunu sorunsuz şekilde geçirmek için araç sayımızı artırdık. İş makinelerimiz ve karla mücadele ekiplerimiz 7 gün 24 saat esasına göre teyakkuzda bekliyor. Bu sabah erken saatlerden itibaren kentin dört bir yanında cadde, sokak ve kaldırımların temizliğine başlandı."

Karla mücadele çalışmaları boyunca vatandaşların desteğine ihtiyaç duyduklarını aktaran Asya, araçların yol kenarına park edilmemesini istedi.

AA / Sabri Yıldırım - Son Dakika Haberleri

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