Muş Belediyesi karla kaplı cadde ve sokakları temizliyor

Muş'ta iki gündür etkili olan kar yağışının ardından belediye ekipleri, cadde ve kaldırımlardaki karları temizliyor.

Muş'ta iki gündür etkili olan kar yağışının ardından belediye ekipleri, cadde ve kaldırımlardaki karları temizliyor.

Muş Belediye Başkanı Feyat Asya, yaptığı açıklamada, çetin geçen kışın Mart ayında yüzünü yeniden gösterdiğini söyledi.

Dün etkili olan kar yağışının ardından cadde ve kaldırımlarda kar temizleme mesaisine başladıklarını ifade eden Asya, şöyle konuştu:

"Kış mevsiminin uzun ve yağışlı geçtiği bir bölgedeyiz. Şubat ayında tüm ana arterler ve bağlantı yollarındaki kar kütlelerini şehir dışına taşımıştık. Dün etkili olan kar yağışı sonrası tekrar harekete geçtik. Cadde ve sokakların temizliği iş makineleri ile yapılırken küreme ekiplerimiz de kaldırımların temizliğini yapıyor. Vatandaşlarımızın herhangi bir olumsuzlukla karşılaşmaması için bu çalışmalarımızı aksatmadan sürdüreceğiz. Hava koşullarından dolayı bir işi tekrar tekrar yapmak zorunda kalabiliyoruz. Belediyecilik böyle bir şey. Bizler bu tür durumlarda vatandaşlarımızın yaşam konforunu en üst seviyede tutmanın gayreti içinde olacağız."

Kaynak: Anadolu Ajansı / Sabri Yıldırım