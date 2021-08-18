Muş Belediyesi, Kale Mahallesi'nde göçük riski olan yerleri duvarlarla güçlendiriyor
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Muş Belediyesi, Kale Mahallesi'nde göçük riski olan yerleri duvarlarla güçlendiriyor

Muş Belediyesi, Kale Mahallesi'nde göçük riski olan yerleri duvarlarla güçlendiriyor
Anadolu Ajansı / Sabri Yıldırım - Haberler | Güncel

Muş Belediyesi, merkeze bağlı mahallelerde göçük riski olan yerleri duvarlarla güçlendiriyor.

Muş Belediyesi, merkeze bağlı mahallelerde göçük riski olan yerleri duvarlarla güçlendiriyor.

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, Kale Mahallesi mezarlık çevresinde çalışma yapan belediye ekipleri, mezarlık alanının tahrip olmaması ve toprak kaymasının yaşanmaması için bölgeye taş duvar örüyor.

Ekipler, Çar Çayı yakasındaki alanın ihata çalışmasını bitirme aşamasına getirdi.

Belediye Başkanı Feyat Asya, 17 mahallede ihtiyaç duyulan hizmetleri gerçekleştirmek için yoğun çaba sarf ettiklerini söyledi.

Kısıtlı olan çalışma sezonunu verimli şekilde kullanmaya çalıştıklarını belirten Asya, "Bazı mahallelerimizde evsel bağlantılar yapılırken, bazılarında da üstyapı projeleri devam ediyor. Göçük riskinin olabileceği bölgelerde da ihata çalışmaları yapıyoruz. Eski yerleşim yerlerimizden biri olan Kale Mahallemizdeki mezarlık alanının çevresine taş duvar örüyoruz. Bu çalışmamızla hem mezarlık alanının bozulmamasını sağlamaya hem de toprak kaymasının önüne geçmeye çalışıyoruz. Kısa sürede bitireceğimiz bu çalışma ile bölgede ihtiyaç duyulan yollarda da genişletme ve iyileştirme çalışmalarımız olacak. " ifadelerini kullandı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Sabri Yıldırım

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