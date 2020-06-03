Muş Belediyesi itfaiye personellerine eğitim
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Muş Belediyesi itfaiye personellerine eğitim

Muş Belediyesi İtfaiye Müdürlüğünde görev yapan personellere hizmet içi eğitim verildi.

Muş Belediyesi itfaiye personellerine eğitim
03.06.2020 15:16 | Son Güncelleme: 03.06.2020 15:19

Muş Belediyesi İtfaiye Müdürlüğünde görev yapan personellere hizmet içi eğitim verildi.

Hizmette kaliteyi ve verimliliği arttırmak amacıyla eğitim programlarını aksatmayan Muş Belediyesi, son olarak itfaiye personellerine yönelik mesleki eğitim düzenledi. Muş Belediyesi Porsor Ana Kadın Kültür ve Eğitim Merkezinde gerçekleştirilen eğitimde personellere; yangın, türleri, alınması gereken önlemler, müdahale yöntemleri gibi birçok konuda bilgiler aktarıldı. Düzenli bir şekilde verilen teorik eğitimlerin ardından personellere uygulamalı eğitimler de verilecek.

Belediye Başkan Yardımcısı Hamdullah Karasu tarafından verilen eğitimlerde; yangına ilk müdahale, yangın çeşitleri, yangın söndürme metotları ve hangi yangına nasıl ve hangi araçlarla müdahale edileceği gibi konularda detaylı bilgiler verilirken, slayt gösterimleri ile kamuoyunda büyük yankı uyandıran yangınlar ve bu yangınlarda yapılan doğrular ile hayati önem taşıyan yanlışlar masaya yatırılarak personeller bu konuda bilinçlendirildi. - MUŞ

Kaynak: İHA

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