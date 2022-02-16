Muş Belediyesi içme suyu KDV'sini yüzde 1'e düşürdü

MUŞ (AA) - Muş Belediyesi, su kullanımındaki KDV oranını yüzde 8'den 1'e düşürdüğünü duyurdu.

Belediyeden yapılan açıklamada, 14 Şubat'tan itibaren geçerli olmak üzere içme suyu fiyatlarındaki yüzde 8 olan Katma Değer Vergisi'nin yüzde 1'e indirildiği belirtildi.

Açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Enflasyonla mücadele kapsamında alınan kararla temel gıda ürünlerinde Katma Değer Vergisi'nin yüzde 8'den yüzde 1'e indirildi. Bu karar doğrultusunda Muş'un sağlıklı içme ve kullanma suyu ihtiyacını karşılayan Muş Belediyesi, su fiyatlarında KDV oranını yüzde 1'e düşürdü. 14 Şubat tarihinden itibaren geçerli olmak üzere mesken, iş yeri, inşaat başta olmak üzere tüm abone türlerinde yeni fiyat uygulanmaya başlanacak."