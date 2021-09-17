MUŞ BELEDİYESİ, GENÇLERE İSTİHDAM ALANI OLUŞTURMAK İÇİN KOLLARI SIVADI

DAKA İŞBİRLİĞİNDE TEKSTİL KENT ALANINDA BİR ATÖLYE YAPIMINA BAŞLANDI

Belediyecilik alanında kentte ihtiyaç duyulan hizmetleri bir bir hayata geçiren Muş Belediyesi, işsizlik sorununa çözüm olacak önemli bir girişimde bulundu. Muş Belediyesi ve DAKA işbirliğinde Çöğürlü Köyü girişindeki Tekstil Kent alanında bir atölyenin yapımı için çalışmalar başlatıldı. Muş Belediyesi, gençlere istihdam alanı oluşturmak için kolları sıvadı. Altyapıdan üstyapıya, park bahçe hizmetlerinden sosyal belediyeciliğe kadar birçok alanda önemli hizmetlere öncülük eden Belediye Başkanı Feyat Asya, kentte yaşanan işsizlik sorununa çözüm üretmek üzere projeler üretmeye devam ediyor.

Belediye Başkanı Feyat Asya, Vali Doç. Dr. İlker Gündüzöz ile birlikte tekstil kent alanında Muş Belediyesi tarafından yapılacak atölyenin yerini belirlemek üzere incelemelerde bulundu. Teknik personellerden bilgi alan Başkan Asya ve Vali Gündüzöz, projenin detayları üzerine bilgi alışverişinde bulundular. Yapılacak çalışma ile ilgili açıklamalarda bulunan Başkan Asya, "Geçtiğimiz yıllarda ilçe termianli yapmak üzere belediyemize tahsis edilen Çöğürlü köyü girişindeki alanı, Valimiz Sayın Doç. Dr. İlker Gündüzöz ile yaptığımız istişare sonrası Valiliğimize devrini yaptık. İlimizin derdi ile dertlenen ve kendisi ile çalışmaktan mutluluk duyduğum Valimizin söz konusu alanı tekstil kent olarak yapması ve akabinde ilk atölyeyi de yapması vatandaşlarımıza bir istihdam alanı oluşturmak için güzel bir fırsat oldu. 46 dönümlük alanda Muş Belediyesi olarak bizler de Doğu Anadolu Kalkınma Ajansı işbirliğinde bir atölye yapıyoruz. Yaklaşık 2 bin 500 metrekare kapalı alana sahip olan atölye ile tekstil alanında hem ilimizin ekonomisine katkı sunacak bir hizmet yapılmış olacak hem de gençlerimize bir iş imkanı sağlamış olacağız. Tabi bu bölgede Valiliğimiz tarafından birçok atölye daha yapılıyor. Burada oluşturulacak alanda yatırımcılar marifetiyle ilimize ve halkımıza faydalı bir kompleks ortaya çıkmış olacak. İlimizdeki işsizlik sorununa ciddi manada bir çözüm olacak böylesi bir girişime öncülük eden Valimiz Sayın Doç. Dr. İlker Gündüzöz'e şükranlarımı sunarım" ded

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