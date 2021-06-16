Muş Belediyesi Cumhuriyet Caddesi'ni yeniliyor
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Muş Belediyesi Cumhuriyet Caddesi'ni yeniliyor

Muş Belediyesi Cumhuriyet Caddesi'ni yeniliyor
Anadolu Ajansı / Sabri Yıldırım - Haberler | Güncel

Muş Belediyesince Cumhuriyet Caddesi'nde başlatılan üst yapı çalışmaları devam ediyor.

Muş Belediyesince Cumhuriyet Caddesi'nde başlatılan üst yapı çalışmaları devam ediyor.

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, yağmur suyu hatları döşenen caddenin asfalt, kaldırım ve aydınlatmaları da yenileniyor.

Caddedeki esnafı ziyaret eden Belediye Başkanı Feyat Asya, dile getirilen talep, önerileri dinledi.

Projeden dolayı memnuniyetini dile getiren esnaflara teşekkür eden Asya, çalışmaların sonunda modern bir caddenin gün yüzüne çıkacağını belirtti.

Ramazan ayında startını verdikleri çalışmanın devam ettiğini belirten Asya, "Şu ana kadar planlamalarımız doğrultusunda projemizi uyguluyoruz. Caddenin mevcut durumu üzerinden çalışma yürüttüğümüzden zaman zaman bazı aksaklıklarla karşılaşabiliyoruz. İnsanlarımızın rahatlıkla hareket edebileceği, alışveriş yapabileceği, esnafımızın kazanç elde edebileceği bir yol inşa etmeye çalışıyoruz. Bu süreçte vatandaşlarımızın büyük kısmından destek gördük. Esnafımız hizmetin kendileri için, memleket için olduğu bilinciyle anlayış gösteriyor. Hepsine teşekkür ediyorum." diye konuştu.

Muş Belediyesi Cumhuriyet Caddesi'ni yeniliyor

Kaynak: Anadolu Ajansı / Sabri Yıldırım

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