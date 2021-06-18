Muş Belediyesi çalışanlarının aşılanmasına başlandı

Muş Belediyesi bünyesinde görev yapan işçi, memur, sürekli işçi ve sözleşmeli personellerin aşılanmasına başlandı.

Muş Belediyesi bünyesinde görev yapan işçi, memur, sürekli işçi ve sözleşmeli personellerin aşılanmasına başlandı.

Porsor Ana Kadın Kültür ve Eğitim Merkezi'nde yapılan aşılama çalışmalarını inceleyen Belediye Başkanı Feyat Asya, aşı olan personele şifa diledi, sağlık çalışanlarına emeklerinden dolayı teşekkür etti.

Koronavirüsle mücadele kapsamında ülke olarak adeta bir seferberlik halinde olduklarını ifade eden Asya, şöyle konuştu:

"Devlet büyüklerimiz, hükümet yetkililerimiz bu süreçte her türlü tedbiri almanın gayreti içerisindedir. Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan liderliğinde yürütülen bu çalışmaları bizler de kendi yerelimizde uygulamaya çalışıyoruz. Son olarak Sağlık Bakanlığımızın kamu çalışanlarına yönelik başlattığı aşılama programını belediyemizde uyguladık. Bugün belediyemizde görev yapan personeller kendi tercihleri üzerine aşılanmaya başladı. Dileğimiz ve temennimiz aşılamaların yaygınlaşmasıyla koronavirüs salgınından bir an önce kurtulmak."

Kaynak: Anadolu Ajansı / Sabri Yıldırım