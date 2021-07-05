Muş Belediyesi cadde yenileme çalışmalarını sürdürüyor

Muş Belediyesi, üst yapı çalışmaları kapsamında yenilediği İstasyon Caddesi'ni kente özgü lale ve üzüm figürleriyle renklendirdi.

Muş Belediyesi, üst yapı çalışmaları kapsamında yenilediği İstasyon Caddesi'ni kente özgü lale ve üzüm figürleriyle renklendirdi.

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, yürütülen çalışmalarla kente yakışan bir görünüme kavuşturulan caddede orta refüje fidan dikimi de tamamlandı.

Kentin simgelerinden olan Muş lalesi ile Muş üzümü figürlerini caddenin orta refüjüne yerleştiren belediye ekipleri, mevsimlik çiçeklerin bırakılacağı beton saksılar ile korkulukların montajına devam ediyor.

Belediye Başkanı Feyat Asya, kentte yer altı hatlarının tamamını yenileyerek ciddi bir eksikliği ortadan kaldırdıklarını söyledi.

Üst yapıdaki hizmetlerin daha sağlam ve kalıcı olmasını için çalıştıklarını ifade eden Asya, şöyle konuştu:

"Üst yapı alanında yaptığımız çalışmalarla şehrimizi yeniden şekillendirmeye başladık. Bir yandan cadde ve sokakların asfalt, kaldırım ve aydınlatmalarını yaparken diğer taraftan görsel projelere ağırlık verdik. İstasyon Caddemizdeki orta refüj düzenleme çalışmamız da bu projelerden biri. İlimize güzellik kazandıracak projemiz devam ediyor. Kısa sürede tamamlayacağımız çalışma sonunda bir eseri daha halkımızın hizmetine sunmuş olacağız."

Kaynak: Anadolu Ajansı / İbrahim Yaldız