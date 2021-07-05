Muş Belediyesi cadde yenileme çalışmalarını sürdürüyor

HABER

SON DAKİKA

MAGAZİN

SPOR

EKONOMİ

İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Muş Belediyesi cadde yenileme çalışmalarını sürdürüyor

Muş Belediyesi cadde yenileme çalışmalarını sürdürüyor
Anadolu Ajansı / İbrahim Yaldız - Haberler | Güncel

Muş Belediyesi, üst yapı çalışmaları kapsamında yenilediği İstasyon Caddesi'ni kente özgü lale ve üzüm figürleriyle renklendirdi.

Muş Belediyesi, üst yapı çalışmaları kapsamında yenilediği İstasyon Caddesi'ni kente özgü lale ve üzüm figürleriyle renklendirdi.

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, yürütülen çalışmalarla kente yakışan bir görünüme kavuşturulan caddede orta refüje fidan dikimi de tamamlandı.

Kentin simgelerinden olan Muş lalesi ile Muş üzümü figürlerini caddenin orta refüjüne yerleştiren belediye ekipleri, mevsimlik çiçeklerin bırakılacağı beton saksılar ile korkulukların montajına devam ediyor.

Belediye Başkanı Feyat Asya, kentte yer altı hatlarının tamamını yenileyerek ciddi bir eksikliği ortadan kaldırdıklarını söyledi.

Üst yapıdaki hizmetlerin daha sağlam ve kalıcı olmasını için çalıştıklarını ifade eden Asya, şöyle konuştu:

"Üst yapı alanında yaptığımız çalışmalarla şehrimizi yeniden şekillendirmeye başladık. Bir yandan cadde ve sokakların asfalt, kaldırım ve aydınlatmalarını yaparken diğer taraftan görsel projelere ağırlık verdik. İstasyon Caddemizdeki orta refüj düzenleme çalışmamız da bu projelerden biri. İlimize güzellik kazandıracak projemiz devam ediyor. Kısa sürede tamamlayacağımız çalışma sonunda bir eseri daha halkımızın hizmetine sunmuş olacağız."

Muş Belediyesi cadde yenileme çalışmalarını sürdürüyor
Muş Belediyesi cadde yenileme çalışmalarını sürdürüyor
Muş Belediyesi cadde yenileme çalışmalarını sürdürüyor

Kaynak: Anadolu Ajansı / İbrahim Yaldız

Bakan Muş: Gürbulak Sınır Kapısı'nda 462 litre likit eroin ele geçirildi
Bakan Muş: Gürbulak Sınır Kapısı'nda 462 litre likit eroin ele geçirildi
Bakan Muş: 'Gürbulak Sınır Kapısı'ndan ülkemize sokulmaya çalışılan 462 litre likit eroin ele geçirildi.
Bakan Muş: "Gürbulak Sınır Kapısı'ndan ülkemize sokulmaya çalışılan 462 litre likit eroin ele geçirildi.
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Murat Kurum Ali Babacan Meral Akşener Devlet Bahçeli Süleyman Soylu
Magazin Kartal Tibet Şeyma Subaşı Mehmet Ali Erbil Yiğit Marcus Aral
Spor Diego Fatih Terim Ahmet Ağaoğlu Sergen Yalçın Emre Belözoğlu
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Muş Belediyesi cadde yenileme çalışmalarını sürdürüyor - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 5.7.2021 16:16:07. #1.16#

title