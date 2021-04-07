Muş Belediyesi cadde ve sokaklarda bahar temizliği yapıyor
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Muş Belediyesi cadde ve sokaklarda bahar temizliği yapıyor

Anadolu Ajansı / Sabri Yıldırım - Haberler | Güncel
Muş Belediyesi cadde ve sokaklarda bahar temizliği yapıyor

Muş Belediyesi havaların ısınmasıyla kentin ana cadde ve ara sokaklarında başlattığı temizlik çalışmalarına devam ediyor.

Muş Belediyesi havaların ısınmasıyla kentin ana cadde ve ara sokaklarında başlattığı temizlik çalışmalarına devam ediyor.

Temizlik İşleri ve İtfaiye müdürlüklerine bağlı ekipler, belirlenen program dahilinde cadde ve sokakları tazyikli suyla yıkıyor, ağır geçen kış sezonunun yarattığı tahribatı onarıyor.

Belediye Başkanı Feyat Asya, Muş daha güzel bir görünüme kavuşturulması için çaba gösterdiklerini belirtti.

Tüm ekiplerin bu amaçla seferber edildiğini aktaran Asya, "Yoğun geçen kış mevsiminin ardından meydana gelen tahribatları onarmak için ekiplerimiz çalışıyor. Kış mevsiminde temizlik çalışmaları istenilen düzeyde yapılamıyor. Bu sebeple ilkbaharın gelişi ile cadde ve sokaklarda biriken çamurun temizlenmesi için yıkama çalışması yapılıyor. Vatandaşlarımızın sağlığının korunması ve şehrimizi temiz bir görünüme kavuşturmak için bu tür hizmetleri sunmaya devam edeceğiz. Altyapı ve üstyapı çalışmalarını tamamladığımız bölgelerin temizliğini en kısa sürede tamamlamayı planlıyoruz." şeklinde konuştu.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Sabri Yıldırım

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