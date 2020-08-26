Muş Belediyesi asfalt çalışmalarını sürdürüyor Muş Belediyesince kentte başlatılan asfalt çalışmaları devam ediyor.

Muş Belediyesince kentte başlatılan asfalt çalışmaları devam ediyor.

Belediye Başkanı Feyat Asya, yaptığı açıklamada, Fen İşleri Müdürlüğü ekiplerinin, içme ve yağmur suyu ile kanalizasyon hatları yenilenen cadde ve sokaklarda asfalt çalışması yürüttüğünü söyledi.

Belediye olarak sezon sonuna kadar alt yapısı tamamlanan cadde ve sokakları asfaltlayarak hizmete sunmayı planladıklarını belirten Asya, şöyle konuştu:

"Ekiplerimiz mahalle mahalle çalışmalarını devam ettiriyor. Kültür, Sunay, Yeşilce, Yeşilyurt ve 15 Temmuz mahallelerinden sonra şu anda Saray Mahallesi'nde asfalt serimi yapıyoruz. Yaklaşık 10 günde söz konusu mahallenin tüm ara sokaklarını yenileyerek vatandaşlarımızın hizmetine sunacağız. Akabinde diğer mahallelerimize geçeceğiz."

Kaynak: AA