Muş Belediyesi Artık Kendi Çiçeğini Üretecek

Bugüne kadar firmalardan temin edilerek cadde, sokak ve parklara ekilen çiçekler, Muş Belediyesi tarafından yapılan serada üretilecek Muş Belediyesi üretim alanında bir ilke daha imza attı.

Bugüne kadar firmalardan temin edilerek cadde, sokak ve parklara ekilen çiçekler, Muş Belediyesi tarafından yapılan serada üretilecek Muş Belediyesi üretim alanında bir ilke daha imza attı. Yeraltı hatlarını değiştirerek şehrin altyapısını sağlamlaştıran Muş Belediyesi üstyapıyı güzel bir görünüme kavuşturmak üzere çalışmalarını sürdürüyor. 2014 yılında 43 bin metrekare alan olan yeşil alan kapasitesini 7 yılda 400 bin metrekarenin üzerine çıkararak vatandaşlara alternatif alanlar oluşturan belediye, bu alanların korunması ve daha da güzelleştirilmesi için gerekli çalışmaları yapıyor. Bu kapsamda Park ve Bahçeler Müdürlüğü tarafından şehrin genelindeki bakım, onarım çalışmaları sürerken, daha önce firmalardan temin edilen çiçekleri belediye bünyesinde üretmek için sera yapımına başlandı. Muş-Bitlis karayolu üzerinde asfalt şantiyesi alanı içerisinde yapılan serada, Muş Belediyesi artık kendi çiçeğini üretecek. Yeni çalışma ile ilgili açıklamalarda bulunan Belediye Başkanı Feyat Asya, "İlimizin altyapısını hemen hemen tamamladık. Geçen yıldan ağırlık verdiğimiz üstyapı çalışmalarına bu yılda devam ediyoruz. Bu arada ilimizin güzelliğini gün yüzüne çıkarak detaylarla uğraşıyoruz. Parklarımızı, cadde ve sokaklarımızı süslüyoruz. Daha önce firmalardan temin ettiğimiz mevsimlik çiçek ve süs bitkilerini artık kendimiz üreteceğiz. Seramız yapım aşamasında. İnşallah kısa bir sürede tamamlayarak kullanmaya başlayacağız" dedi.

Kaynak: Habermetre