Muş Belediyesi 17 ticari taksi plakasını 10 yılığına kiraya verecek

MUŞ (AA) - Muş Belediyesi uhdesinde bulunan 17 ticari taksi plakası 10 yıllığına kiraya verilmek üzere ihaleye çıkarılıyor.

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, 2886 sayılı Devlet İhale Kanunun 45. Maddesi gereği açık teklif usulü ile ilana çıkarılan 17 "T" plakanın ihalesi, 6 Ocak Perşembe günü saat 10.30'da gerçekleştirilecek.

Plakaların tahmini satış bedeli "150 bin lira + KDV", geçici teminat bedeli 4 bin 500 lira, şartname bedeli ise 300 lira olarak belirlendi.

İhaleye katılacaklardan istenen belge ve şartlarla ilgili bilgiye, belediyenin internet sitesinden ulaşılabilecek.

AA / Sabri Yıldırım - Son Dakika Haberleri

Haberi Kaydet