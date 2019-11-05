Muş Belediye Meclisi Toplantısı

05.11.2019 16:16 | Son Güncelleme: 05.11.2019 16:16

Muş Belediyesinde kasım ayı meclis toplantısı, Belediye Başkanı Feyat Asya başkanlığında gerçekleştirildi.

Meclis toplantı salonundaki toplantının açılış konuşmasını yapan Asya, yürütülen çalışmalar hakkında üyeleri bilgilendirdi.

Alt ve üst yapı çalışmalarının devam ettiğini belirten Asya, bir çok çıkmaz sokağı ulaşıma açtıklarını söyledi.

Kentte 2 ayda 30 bin metrekareyi aşkın parke taşı döşendiğini aktaran Asya, "Çalışmalarımızı hava şartları izin verdiği sürece devam ettireceğiz. Geçen hafta Cumhurbaşkanımızın başkanlığında büyükşehir ve il belediye başkanları bir araya geldik. Proje ve çalışmalarımızı Cumhurbaşkanımıza arz etme fırsatı bulduk. En önemli çalışmamız olan içme suyu projemizin uygulama talimatını vermesinin sevincini yaşadık." diye konuştu.

Kent Meydanı projesinin hazırlıklarını sürdürdüklerini belirten Asya, şöyle devam etti:

"Şehrin her sokağına girdik, kentin iskeletini çıkardık. Yaptığımız çalışmalar vatandaşlardan destek almaya başladı. Kurtuluş Caddesindeki çalışmaları incelerken bir vatandaşımız memnuniyetini dile getirdi. Biz orada 7-8 milyon civarında altyapı döşemesi yaptığımızda belki göze gelmiyor. Ancak 300-400 bin maliyetle asfalt serildiğinde teveccüh gösteriliyor. Çok zor bir süreci yürüttük ve sona geldik. Altyapı çalışmaları insanın özüne verilen değerdir. Biz insanlarımızı önemsediğimiz için bu işe girdik."

Kaynak: AA