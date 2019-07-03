Muş Belediye Meclisi toplantısı

Muş Belediyesinde temmuz ayı meclis toplantısı, Belediye Başkanı Feyat Asya başkanlığında gerçekleştirildi.

Meclis Toplantı Salonunda gerçekleştirilen toplantının açılış konuşmasını yapan Asya, yürütülen çalışmalar hakkında üyeleri bilgilendirdi.

Ramazan Bayramı sonrasında 13 noktada başlattıkları çalışmaların devam ettiğini belirten Asya, birçok mahallede kanalizasyon, içme suyu ve yağmur suyu hatları ile parsel bağlantılarının yapıldığını aktardı.

Önceki dönemden kalan projeleri de tamamlamaya çalıştıklarını ifade eden Asya, "Geçen yıl yapımına başlanan Göletli Parkı teslim almadık. Projeye göre çalışmalar tamamlandıktan sonra bu parkımızı halkımızın hizmetine sunacağız. Şehirler arası otobüs terminalimizin yapımı tamamlandı. Tespit ettiğimiz eksikliklerin giderilmesi için ilgili firmaya süre verdik. Şehir içi toplu taşımanın sorunsuz yapılması için komisyon kurduk. Bu komisyon ile yeni güzergahlar belirleyerek vatandaşlara ulaşım konusunda yeni alternatifler sunacağız." diye konuştu.

Asya, Kent Meydanı Projesi'ne kapsamlı bir Kültür ve Kongre Merkezi de ekleyerek, burayı vatandaşların buluşma noktası haline getireceklerini kaydetti.

Toplantı, gündem maddelerinin görüşülmesiyle devam etti.

Kaynak: AA