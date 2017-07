Muş Belediye Meclisi Toplandı

Muş Belediyesi, temmuz ayı meclis toplantısı yapıldı.



2017 yılının 7'inci meclis toplantısı Belediye Başkanı Feyat Asya'nın başkanlığında gerçekleştirildi. Toplantının açılış konuşmasını yapan Başkan Asya, haziran ayı içerisinde yapılan çalışmalarla ilgili meclis üyelerini bilgilendirdi. İnşaat sezonu ile birlikte başlattıkları çalışmaların aralıksız devam ettiğini ifade eden Başkan Asya, "Her seferinde sıkıntılı ve meşakkatli olduğu konusunda telkinlerin yapıldığı alt yapı projemizi başlatmanın ve 11 bölgede çalışmaların yürütülmesinin sevincini yaşıyoruz. Bu süreçte esnaflarımızın, eşraflarımızın, vatandaşlarımızın bizlere destek verdiğini görüyoruz. Duyarlılıklarından dolayı tüm halkımıza şükranlarımı sunuyorum. Rabbim, alt yapısı ve üst yapısı ile yeni bir Muş inşa etmek için başlatmış olduğumuz çalışmaları layıkıyla tamamına erdirmeyi bizlere nasip etsin" dedi.



Alt yapı projesine değinen Başkan Asya, "Bu şehrin en büyük sorununa köklü bir çözüm bulmak adına bir yola çıktık. Uzun uğraşlar sonucu projemizi başlattık. Karasu Nehri kenarından başlatılan çalışmaların bir kısmı şu an şehir merkezinde de yürütülmektedir. En önemli caddelerimizden biri olan İstasyon Caddesi'nde döşeme çalışmaları yapılıyor. Tüm kanalizasyon, içme suyu ve yağmur suyu hatlarının tamamı yenileniyor. Bu çalışmamızla sağlıklı bir alt yapı haritasına kavuşmuş olacak. Bu projenin sonunda başlatacağımız üst yapı çalışmaları ile şehri modern bir görünüme kavuşturacağız. Bu şehrin ihyası ve inşası için çok önemsediğimiz alt yapı projemizin bir an önce tamamlanması en büyük temennimizdir" diye konuştu.



Belediyenin, bakanlıklardaki iş ve işlemleriyle ilgili konuşan Başkan Asya, "Geçtiğimiz günlerde, bazı proje ve yatırımlarımızı takip etmek üzere Ankara'ya gittim. TOKİ yetkilileri ile yaptığımız görüşmeler neticesinde bir projemizin daha uygulamaya başlanacağının sevincini yaşadık. Donatım ve Kepenek köy sınırlarındaki alanda Sosyal Konut Projemiz uygulanacak. Dar gelirli ailelerin konut sahibi olacağı bu proje kapsamında 381 konut, bir cami, ticari alanları ve çevre düzenlemeleri ile yapılarak vatandaşların hizmetine sunulacak. Söz konusu projenin birinci etabı 15 Ağustos'ta ihalesi yapılacak. Sosyal Konut Projemizin bu aşamaya gelmesinde emeği olan başta meclis üyelerimiz olmak üzere herkese teşekkür ediyorum. Kale Mahallesi Kentsel Dönüşüm Projesinde de yapılan 715 konut, 115 iş yeri ve bir camide bu yıl sonu itibari ile halkımızın hizmetine sunulacak. Önümüzdeki haftalarda hak sahiplerinin kuraları çekilecek. Geri kalan konutların da satışı için çalışmalar yapılacak" ifadelerini kullandı.



Su sorununun çözümü noktasında yapılan çalışmalarla ilgili de açıklamalarda bulunan Başkan Feyat Asya, şöyle konuştu:



"Bu şehrin en büyük sorunlarından birinin de içme suyu olduğunu bilerek bu doğrultuda çalışmalara ağırlık verdik. Alparslan 2 Barajı'ndan su teminin yapılması için Orman ve Su İşleri Bakanlığımızla sürekli iletişim halinde olduk. Allah'a şükürler olsun ki geçtiğimiz günlerde bu projemizin de ihalesi yapıldı. Bakanımızın talimatları doğrultusunda Alparslan 2 Barajından cazibeli içme suyunun şehre getirilmesi ile büyük bir sıkıntı da giderilmiş olacak."



Çevre ve Şehircilik Bakanı Mehmet Özhaseki'nin haziran ayındaki ziyaretine değinen Başkan Asya, "Çevre ve Şehircilik Bakanımız geçen ay Eski Hükümet Konağının açılışı ve alt yapı projesinin temel atma törenine katılmak üzere ilimize geldi. Kendisi ile yaptığımız ve planladığımız projeler hakkında görüştük. Fidanlık mevkiinde yapacağımız Muş Kültür Parkı için kendisinden destek talep ettik. Bakanlık olarak hibeleri kapattıklarını söyleyen Sayın Bakanımız buna rağmen bizim bu projemize destek vereceğini söyledi. Allah'ın izniyle alacağımız desteklerle veya belediyemiz imkanları ile 55 bin metrekare alanda Muş'a yeni bir nefes olacak projemizi de en kısa sürede yapacağız" dedi.



Başkan Asya, "Muş'un mesire alanı konusundaki büyük bir eksikliğini giderecek olan Karni Deresi Rekreasyon Projemizin de sonuna geldik. Atıl durumdaki bir bölgeyi cazibe merkezi haline getirdik. Önümüzdeki haftalarda buranın da açılışını yaparak halkımızın hizmetine sunacağız. Bununla beraber tahsisini aldığımız Eski Devlet Hastanesinin yerine de Kent Meydanı yapıyoruz. Önümüzdeki günlerde mevcut yapıların yıkımını yapacağız. İlimizi modern bir kent meydanına kavuşturmak için proje çalışmalarımızı başlattık. İnşallah bunu da en kısa sürede tamamlayarak vatandaşlarımızın hizmetine sunacağız. Yıldızlı Han'ın restorasyonu ile ilgili başlattığımız çalışmalarımız devam ediyor. DAP İdaresinden bu konuda destek talebimiz olmuştu. İnşallah bize verilecek destekle Yıldızlı Han'ı aslına uygun bir şekilde restore edeceğiz. Belediye ek hizmet binası olarak kullanacağımız Eski Hükümet Konağı'nın restorasyonunu tamamladık. Tefrişat işlerinin de bittiği binada bir kısım hizmetlerimizi sunmaya başladık. Ahmed-i Hane parkının ikinci etap çalışmalarına start verdik. Mevcut parkın yanında yeni bir mesire alanı daha oluşturuyoruz. Bununla birlikte vahşi depolama sistemine son vermek adına başlattığımız çalışmaların sonuna geldik. Bitlis Katı Atık Tesisine katı atıkların nakledilmesi için rampa ve alanlar oluşturduk. Önümüzdeki ilk treyimizi yükleyerek göndermeyi planlıyoruz. Mevcut katı atık alanının da ıslah edilerek yeşil alan yapılması için gerekli çalışmaları yapacağız. Allah'a şükürler olsun ki hedeflerimizin ve planlamalarımızın önünde gidiyoruz. Çok daha iyi projelerle halkımıza hizmet etmeye devam edeceğiz. Bu duygu ve düşüncelerle temmuz ayı meclis toplantısında alacağımız kararların hayırlara vesile olmasını diliyorum" şeklinde konuştu.



Başkan Asya'nın konuşmasının ardından toplantıya katılan vatandaşların talepleri dinlendi. Toplantı, meclise havale edilen evrakların görüşülmesi ile devam etti. - MUŞ