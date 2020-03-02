Muş Belediye Meclisi mart ayı toplantısı

02.03.2020 18:26 | Son Güncelleme: 02.03.2020 18:26

Muş Belediyesinin mart ayı meclis toplantısı, Belediye Başkanı Feyat Asya başkanlığında gerçekleştirildi.

Belediye meclis salonundaki toplantıda konuşan Asya, planladıkları yatırımlarla ilgili Ankara'da bazı bakanlık ve kurumlara ziyaretler gerçekleştirdiklerini söyledi.

Yaptıkları görüşmelerin verimli geçtiğini belirten Asya, "Hepimizin hayali ve hasreti olan Alparslan-2 Barajı'ndan içme suyu temini projemizin yatırım programına alınmasının ardından zaman kaybetmeden Tarım ve Orman Bakanlığımıza giderek sürecin hızlandırılması talebinde bulunduk." dedi.

Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu'nu da ziyaret ettiklerini anlatan Asya, şunları kaydetti:

"Kurtik Dağı teleferik projemiz hakkında görüşme imkanı bulduk. Kar şehri olan Muş'u kayak merkezi haline getirmek üzere talebimizi ilettik. Millet bahçesi projesinin uygulanacağı mevcut stadyumun da yer teslimi, ilgili firmaya yapıldı. Çalışmalara kısa bir sürede başlanacak."

Kaynak: AA