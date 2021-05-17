Muş Belediye Meclisi İsrail'in Filistinlilere yönelik saldırılarına tepki gösterdi
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Muş Belediye Meclisi İsrail'in Filistinlilere yönelik saldırılarına tepki gösterdi

Muş Belediye Meclisi İsrail'in Filistinlilere yönelik saldırılarına tepki gösterdi
Anadolu Ajansı / İbrahim Yaldız - Haberler | Güncel

Muş Belediyesi mayıs ayı meclis toplantısında, İsrail'in Filistinlilere yönelik saldırılarının kınanması kararı alındı.

Muş Belediyesi mayıs ayı meclis toplantısında, İsrail'in Filistinlilere yönelik saldırılarının kınanması kararı alındı.

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, Başkan Feyat Asya'nın da katıldığı meclis toplantıda, Filistin'e yönelik saldırıların kınanmasına yönelik önerge görüşüldü.

AK Parti, HDP ile bir bağımsız üyenin destek verdiği önergede, şu ifadelere yer verildi:

"Değerli meclis üyeleri sizlerin de bildiği üzere terör devleti İsrail her Ramazan-ı Şerif ayında olduğu gibi bu yıl da Filistin halkına zulmünü artırarak sürdürdü. Şu anda da sürekli hain saldırılarını, masum insanları uçaklardan ve her türlü tahrip gücü yüksek bombalarla sürdürüyor. Terör devleti İsrail'in Filistin'e yapmış olduğu zulümden savaş suçu işlemesine, katliamlarını kadın, çocuk ayırmadan sürdürdüklerine varıncaya kadar her türlü zalimliklerini, vahşi tutumlarını dile getiriyoruz. Belediye Meclisimizde bu zulme hayır demek insani ve ahlaki bir tutum olarak tarihe not düşecektir. Kararımızın hayırlara vesile olmasını Allah'tan niyaz ederim."

Meclis Başkanı Feyat Asya tarafından meclise sunulan önerge, oybirliğiyle kabul edildi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / İbrahim Yaldız

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