Muş Belediye Başkanı Feyat Asya'dan yeni yıl mesajı

31.12.2019 17:12 | Son Güncelleme: 31.12.2019 17:12

Muş Belediye Başkanı Feyat Asya, yeni yıl dolayısıyla mesaj yayımladı.

Başkan Asya, mesajında, 2020'nin tüm ülkeye huzur ve mutluluk getirmesi temennisinde bulundu.

Acısıyla, tatlısıyla bir yılı daha geride bıraktıklarını ifade eden Asya, şunları kaydetti:

"Hizmetlerle dolu geçirdiğimiz bir yılın ardından yeni yıla kavuşmanın mutluluğunu yaşıyoruz. 2019 yılında sergilediğimiz performansı 2020'de daha da arttırarak ilimizi daha ileri bir seviyeye taşımanın gayretinde olacağız. Her geçen gün yaptığımız hizmetlerle çehresi değişen ilimizi daha da güzelleştirmek için hedeflerimize emin adımlarla ilerliyoruz. 2020'de adımlarımızı daha ileriye taşıyacağız."

Kaynak: AA