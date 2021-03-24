Muş Belediye Başkanı Feyat Asya'dan yapılandırma uyarısı
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Muş Belediye Başkanı Feyat Asya'dan yapılandırma uyarısı

24.03.2021 18:03 | Son Güncelleme: 24.03.2021 18:06
Muş Belediye Başkanı Feyat Asya'dan yapılandırma uyarısı

Muş Belediye Başkanı Feyat Asya, vergi affından faydalanarak yapılandırma yapan vatandaşların taksitlerini ödemeleri uyarısında bulundu.

Muş Belediye Başkanı Feyat Asya, vergi affından faydalanarak yapılandırma yapan vatandaşların taksitlerini ödemeleri uyarısında bulundu.

Asya, yaptığı yazılı açıklamada, 17 Kasım 2020 tarih ve 31307 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan "Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılmasına ilişkin 7256 sayılı kanun" çerçevesinde su, emlak, çevre temizlik, ilan ve reklam, kira, işgaliye gibi borçlarının yeniden yapılandırıldığını söyledi.

Ödemelerin düzenli yapılması için vatandaşlara uyarılarda bulunan Asya, belediye hizmet binalarındaki ödeme noktalarının yanı sıra İstasyon caddesi üzerinde Atatürk Çocuk Parkı yanındaki tahsilat veznesi ile kuruma ait web sitesinden online ödeme yapılabileceğini ifade etti.

Vatandaşlara ciddi kolaylıklar sağladıklarını ifade eden Asya, bu tür fırsatların değerlendirilmesi gerektiğini vurguladı.

İkinci taksitin son ödeme tarihinin ay sonu olduğunu belirten Asya, taksitlerini zamanında ödemeyen vatandaşların yapılandırmasının bozulacağını aktardı.

Her türlü teknolojik imkanları vatandaşların hizmetine sunduklarını kaydeden Asya, şunları kaydetti:

"Muş'a hizmet edebilmek için mali konuda iyi olunması gerekiyor. Bu şehrin eksikliklerini gidermek için haliyle bütçemizin iyi olması gerekiyor. Onun için su, emlak, Ç.T.V, ilan reklam, ölçü ayar, kira ve işgaliye gibi öz gelirlerimizden elde ettiğimiz bütçeyi ilimize tekrar hizmet olarak aktarmanın gayretindeyiz. Bu konuda vatandaşlarımızın gerekli hassasiyeti göstermesini bekliyoruz. İlimizde kalıcı ve faydalı hizmetler bırakmak adına çok ciddi projelere el atıyoruz. Bunları hayata geçirebilmek için gelirlerimizin karşılığını almamız gerekiyor. Dolayısıyla belediye hizmetlerinden faydalanıp da borcu bulunan vatandaşlarımızın borçlarını ödemelerini rica ediyorum. Aksi takdirde yasal yollara başvurmak zorunda kalacağımızı belirtmek isterim. Buna gerek kalmamasını umut eder, vatandaşlarımızın bu konuda duyarlı davranmasını bekliyoruz."

Kaynak: Anadolu Ajansı / Sabri Yıldırım

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