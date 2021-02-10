Muş Belediye Başkanı Asya, sokak hayvanları bakım evini inceledi

Muş Belediye Başkanı Feyat Asya, Sokak Hayvanları Rehabilitasyon ve Geçici Bakım Evinde incelemelerde bulundu.

Çalışmalar hakkında bilgi alan Asya, cadde ve sokaklardaki hayvanların rehabilite edilmesi ve ihtiyaçlarının karşılanması hususunda ekiplerin gerekli hassasiyeti göstermesini istedi.

Asya, geçmiş yıllarda hizmete açtıkları bakımevinde her mevsim ve her şartta çalışmaların devam ettiğini belirtti.

Kışın sokak hayvanlarının yiyecek ve barınma konusundaki sıkıntılarını asgariye indirmek için gerekli tedbirleri aldıklarını kaydeden Asya, şunları aktardı:

"Bunun yanı sıra yaralanan ve bakıma muhtaç hayvanları geçici bakımevine getirerek her türlü tedavi ve bakım ihtiyaçlarını karşılıyoruz. 'Herhangi bir canlıya gösterdiğiniz alaka ve yaptığınız iyilik için mutlaka size sevap ve mükafat vardır' düsturuna layık olmak için bize emanet olan canları korumayı ve bakımlarını yapmayı ihmal etmiyoruz. Vatandaşlarımızın bakıma muhtaç hayvanları bize ulaştırmalarını istiyoruz."

Kaynak: Anadolu Ajansı / Sabri Yıldırım