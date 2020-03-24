Muş Belediye Başkanı Asya Sağlık-Sen Şubesini ziyaret etti Muş Belediye Başkanı Feyat Asya, Sağlık-Sen Muş Şubesini ziyaret etti.

Muş Belediye Başkanı Feyat Asya, Sağlık-Sen Muş Şubesini ziyaret etti.

Memur-Sen Konfederasyonuna bağlı Sağlık-Sen Muş Şubesini ziyaret eden Asya, Şube Başkanı Fehmi Kuzey Vurar ve yönetim kurulu üyeleriyle bir araya geldi.

Ülkenin içinde bulunduğu bu zorlu süreçte fedakarca çalışan sağlık çalışanlarına teşekkür eden Asya, belediye olarak yeni tip koronavirüse karşı yerelde kendilerine düşen tedbirleri almak için çaba sarf ettiklerini belirtti.

Bu sürecin sorunsuz şekilde atlatılması temennisinde bulunan Asya, sağlık çalışanlarının bu dönemde önemli görevler üstlendiğini, onların azmi ve fedakarlığı sayesinde birçok insanın sağlığına kavuştuğunu vurguladı.

Ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getiren Vurar da virüs salgınıyla mücadelede yapılan çalışmaları yakından takip ettiklerini belirterek, Asya'ya teşekkür etti.

Kaynak: AA