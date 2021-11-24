Muş Belediye Başkanı Asya okullara çiçek gönderdi - Haberler
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Muş Belediye Başkanı Asya okullara çiçek gönderdi

AA / Sabri Yıldırım - Haberler | Güncel
Muş Belediye Başkanı Asya okullara çiçek gönderdi

Muş Belediye Başkanı Feyat Asya, 24 Kasım Öğretmenler Günü dolayısıyla tüm okullara çiçek göndererek Öğretmenler Günü'nü kutladı.

MUŞ (AA) - Muş Belediye Başkanı Feyat Asya, 24 Kasım Öğretmenler Günü dolayısıyla tüm okullara çiçek göndererek Öğretmenler Günü'nü kutladı.

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, Asya, çeşitli programlara katılmak üzere Ankara'da olmasından dolayı şehir merkezindeki tüm okullara çiçek göndererek eğitimcilerin Öğretmenler Günü'nü tebrik etti.

Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü ekipleri, çiçekleri okullara dağıtarak Asya'nın kutlama mesajını iletti.

Başkan Asya'nın eşi Suna Asya ise Bilgi Evleri ile İl Müftülüğünü ziyaret ederek kurs hocalarının gününü kutladı.

Ekrem İmamoğlu'nun Öğretmenler Günü paylaşımı olay oldu! Atanamayan gençlere dikkat çekti

Ekrem İmamoğlu'nun Öğretmenler Günü paylaşımı olay oldu! Atanamayan gençlere dikkat çekti

 Son dakika gündem: Milli Eğitim Bakanı Özer, öğretmenlerle Anıtkabir'i ziyaret etti

Son dakika gündem: Milli Eğitim Bakanı Özer, öğretmenlerle Anıtkabir'i ziyaret etti

AA / Sabri Yıldırım - Son Dakika Haberleri

Haberi Kaydet
/beğendim
/alkışladım
/beğenmedim
/güldüm
/üzüldüm
/sinirlendim
/şaşırdım
500
title