Muş Belediye Başkanı Asya okullara çiçek gönderdi

MUŞ (AA) - Muş Belediye Başkanı Feyat Asya, 24 Kasım Öğretmenler Günü dolayısıyla tüm okullara çiçek göndererek Öğretmenler Günü'nü kutladı.

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, Asya, çeşitli programlara katılmak üzere Ankara'da olmasından dolayı şehir merkezindeki tüm okullara çiçek göndererek eğitimcilerin Öğretmenler Günü'nü tebrik etti.

Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü ekipleri, çiçekleri okullara dağıtarak Asya'nın kutlama mesajını iletti.

Başkan Asya'nın eşi Suna Asya ise Bilgi Evleri ile İl Müftülüğünü ziyaret ederek kurs hocalarının gününü kutladı.

AA / Sabri Yıldırım - Son Dakika Haberleri

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