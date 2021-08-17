Muş Belediye Başkanı Asya, mahallelerdeki eksiklikleri yerinde tespit ediyor
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Muş Belediye Başkanı Asya, mahallelerdeki eksiklikleri yerinde tespit ediyor

Muş Belediye Başkanı Asya, mahallelerdeki eksiklikleri yerinde tespit ediyor
Anadolu Ajansı / Sabri Yıldırım - Haberler | Güncel

Muş Belediye Başkanı Feyat Asya, Yeşilce Mahallesi'nde incelemelerde bulunarak yaşanan eksikliklerin giderilmesi talimatı verdi.

Muş Belediye Başkanı Feyat Asya, Yeşilce Mahallesi'nde incelemelerde bulunarak yaşanan eksikliklerin giderilmesi talimatı verdi.

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, beraberindeki teknik ekiple Yeşilce Mahallesi'nde giden Asya, üst yapı konusundaki sıkıntılarla ilgili bilgi aldı.

Mahalle muhtarı İrfan Subaşı ile asfalt ve kaldırımların yenilenmesi gereken yollarda incelemelerde bulunan Asya, mahalle sakinleriyle sohbet etti, taleplerini dinledi.

Asya, alt yapı çalışmaları sırasında şehrin genelinde tahribatların oluştuğunu, bunları gidermek için ellerinden geleni yaptıklarını söyledi.

Kentin en ücra köşesine ihtiyaç duyulan hizmetleri götürmenin boyunlarının borcu olduğunu vurgulayan Asya, "Bu sorumluluk bilinci ile hareket ediyoruz. Muhtarlarımızla ve vatandaşlarımızla bağımızı hiç koparmadık. Onlarla birlikte eksik ve aksaklıklarımızı gidererek mahallelerimizi güzelleştireceğiz. Alt yapı çalışmaları sırasında şehrimizin genelinde tahribatlar meydana geldi. Geçen yıl yaptığımıza kapsamlı üst yapı çalışmalarıyla bu sorunu önemli ölçüde giderdik ancak mahallelerimizde yenilenme ihtiyacı olan yollar ve kaldırımlar var. Bunları tespit edip yapacağız." diye konuştu.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Sabri Yıldırım

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