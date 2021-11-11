Muş Belediye Başkanı Asya, "kusursuz kulak" Bager'i kabul etti - Haberler
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Muş Belediye Başkanı Asya, "kusursuz kulak" Bager'i kabul etti

AA / Sabri Yıldırım - Haberler | Güncel
Muş Belediye Başkanı Asya,

Muş Belediye Başkanı Feyat Asya, duyduğu sesleri notaya dökebilme yeteneğine sahip olan doğuştan görme engelli Bager Çalışcı ve babasını, makamında ağırladı.

ANKARA (AA) - Muş Belediye Başkanı Feyat Asya, duyduğu sesleri notaya dökebilme yeteneğine sahip olan doğuştan görme engelli Bager Çalışcı ve babasını, makamında ağırladı.

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, Bager, 16-21 Kasım tarihlerinde Ankara Millet Bahçesi'nde yapılacak "Tam Bana Göre Gençlik Festivali"nde sahne alacak ve Muş Belediyesi standında misafirlere yeteneğini sergileyecek.

Festival hakkında Bager'le sohbet eden Asya, bugün yetenekli bir misafiri ağırladıklarını belirtti.

Asya, şöyle konuştu:

"Duyduğu sesleri notaya dökebilme yeteneğine sahip doğuştan görme engelli kardeşimiz Bager ile bir araya geldik. 16-21 Kasım'da Ankara AKM Millet Bahçesi'nde yapılacak 'Tam Bana Göre Festivali'nde Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın huzurunda sahne alacak olan Bager ile festival hakkında sohbet ettik. Muş Belediyesi olarak o tarihler arasında standımızı açacağız. Bager ile birlikte misafirlerimizi ağırlayacağız. Genç kardeşlerimizi, Ankara'daki hemşerilerimizi standımıza bekleriz."

AA / Sabri Yıldırım - Son Dakika Haberleri
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