Muş Belediye Başkanı Asya, kente davet ettiği yatırımcılarla incelemelerde bulundu
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ FOTOGALERİ YAZARLAR TÜMÜ

Muş Belediye Başkanı Asya, kente davet ettiği yatırımcılarla incelemelerde bulundu

13.01.2021 13:41 | Son Güncelleme: 13.01.2021 13:52
Muş Belediye Başkanı Asya, kente davet ettiği yatırımcılarla incelemelerde bulundu

Muş Belediye Başkanı Feyat Asya, kente davet ettiği yatırımcılarla, ziyaret ve incelemelerde bulundu.

Muş Belediye Başkanı Feyat Asya, kente davet ettiği yatırımcılarla, ziyaret ve incelemelerde bulundu.

Bursa'da çeşitli sektörlerde önemli işlere yatırımları bulunan iş insanlarından Gıyasettin Bingöl, Muhammet Etkeser ve Ömer Aktaş, Başkan Asya'nın daveti üzerine Muş'a geldi.

Başkan Asya, havalimanında karşıladığı heyetle ilk olarak Vali İlker Gündüzöz'ü makamında ziyaret etti. Ardından Gündüzöz, Asya ve iş insanları, merkeze bağlı Çöğürlü köyü girişindeki Tekstil Kent'e geçti.

Burada, Gündüzöz ve Asya, yapılması planlanan çalışmalarla ilgili heyet üyelerine bilgi verdi.

Organize Sanayi Bölgesine (OSB) incelemelerde bulunan heyettekilere, Muş Belediyesi Etüd ve Proje Müdürü Metin Yoldaş ile DAKA uzmanlarınca Muş'un yatırım potansiyeli ve teşvikler hakkında sunum yaptı.

Asya, gazetecilere yaptığı açıklamada, kentin yatırım ve istihdamına katkıda bulunmak üzere Bursa'dan gelen iş insanlarını kentte ağırlamanın sevincini yaşadıklarını söyledi.

Desteğini hep yanlarında hissettikleri hemşerileri Gıyasettin Bingöl'e katkılarından dolayı minnettar olduklarını belirten Asya, şöyle konuştu:

"Bugün kendilerine refakat eden değerli işadamları ile yoğun ve verimli bir gün geçirdik. İlimizin güzelliklerini kendileri ile paylaştık. Yatırım potansiyeli yüksek olan ilimizde her türlü imkanın olduğunu, onların da vatandaşlarımızın da yapacakları yatırımlardan karlı çıkacağını yerinde inceleyerek anlattık. Dileğimiz ve temennimiz bugün fizibilitesini yaptığımız bu işlerin yarın olumlu sonuçlarını almamız. Yatırım ve istihdamlarla Muşumuzu hak ettiği seviyeye getirme gayretimiz devam edecek. Her alanda ilimizin ihtiyaç duyduğu hizmetleri hayata geçirmenin mutluluğunu yaşıyoruz. Muşumuzun alt yapısını ve üst yapısı yeniledik. Artık iş, aş, ekmek zamanı."

Kaynak: Anadolu Ajansı / Sabri Yıldırım

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri Yazarlar
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Edi Rama Hulusi Akar Fahrettin Koca Mevlüt Çavuşoğlu Kemal Kılıçdaroğlu
Magazin Demet Şener Cemal Hünal Acun Ilıcalı Demet Akalın
Spor Erol Bulut Samet Aybaba Gökhan Gönül Emre Taşdemir İsmail Kartal
Tüm Haberler İzmir Ankara Kongre Uyuşturucu
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Muş Belediye Başkanı Asya, kente davet ettiği yatırımcılarla incelemelerde bulundu - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 13.1.2021 14:33:10. #1.14#
title