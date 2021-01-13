Muş Belediye Başkanı Asya, kente davet ettiği yatırımcılarla incelemelerde bulundu

Muş Belediye Başkanı Feyat Asya, kente davet ettiği yatırımcılarla, ziyaret ve incelemelerde bulundu.

Muş Belediye Başkanı Feyat Asya, kente davet ettiği yatırımcılarla, ziyaret ve incelemelerde bulundu.

Bursa'da çeşitli sektörlerde önemli işlere yatırımları bulunan iş insanlarından Gıyasettin Bingöl, Muhammet Etkeser ve Ömer Aktaş, Başkan Asya'nın daveti üzerine Muş'a geldi.

Başkan Asya, havalimanında karşıladığı heyetle ilk olarak Vali İlker Gündüzöz'ü makamında ziyaret etti. Ardından Gündüzöz, Asya ve iş insanları, merkeze bağlı Çöğürlü köyü girişindeki Tekstil Kent'e geçti.

Burada, Gündüzöz ve Asya, yapılması planlanan çalışmalarla ilgili heyet üyelerine bilgi verdi.

Organize Sanayi Bölgesine (OSB) incelemelerde bulunan heyettekilere, Muş Belediyesi Etüd ve Proje Müdürü Metin Yoldaş ile DAKA uzmanlarınca Muş'un yatırım potansiyeli ve teşvikler hakkında sunum yaptı.

Asya, gazetecilere yaptığı açıklamada, kentin yatırım ve istihdamına katkıda bulunmak üzere Bursa'dan gelen iş insanlarını kentte ağırlamanın sevincini yaşadıklarını söyledi.

Desteğini hep yanlarında hissettikleri hemşerileri Gıyasettin Bingöl'e katkılarından dolayı minnettar olduklarını belirten Asya, şöyle konuştu:

"Bugün kendilerine refakat eden değerli işadamları ile yoğun ve verimli bir gün geçirdik. İlimizin güzelliklerini kendileri ile paylaştık. Yatırım potansiyeli yüksek olan ilimizde her türlü imkanın olduğunu, onların da vatandaşlarımızın da yapacakları yatırımlardan karlı çıkacağını yerinde inceleyerek anlattık. Dileğimiz ve temennimiz bugün fizibilitesini yaptığımız bu işlerin yarın olumlu sonuçlarını almamız. Yatırım ve istihdamlarla Muşumuzu hak ettiği seviyeye getirme gayretimiz devam edecek. Her alanda ilimizin ihtiyaç duyduğu hizmetleri hayata geçirmenin mutluluğunu yaşıyoruz. Muşumuzun alt yapısını ve üst yapısı yeniledik. Artık iş, aş, ekmek zamanı."

Kaynak: Anadolu Ajansı / Sabri Yıldırım