Muş Belediye Başkanı Asya, görme engelli Üzel'in hayalini gerçekleştirdi
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Muş Belediye Başkanı Asya, görme engelli Üzel'in hayalini gerçekleştirdi

Muş Belediye Başkanı Asya, görme engelli Üzel'in hayalini gerçekleştirdi
Anadolu Ajansı / Sabri Yıldırım - Haberler | Güncel

Muş Belediye Başkanı Feyat Asya, makam arabası ile gezmek isteyen doğuştan görme engelli Mushab Üzel'in hayalini gerçekleştirdi.

Muş Belediye Başkanı Feyat Asya, makam arabası ile gezmek isteyen doğuştan görme engelli Mushab Üzel'in hayalini gerçekleştirdi.

Muratpaşa Mahallesi'ndeki Rahmet Camisine giden Asya, namaz sonrası çocuklarla sohbet etti.

Mahalle sakinlerinin sıkıntılarını dinleyen Asya'ya, doğuştan görme engelli Üzel makam aracıyla gezmek istediği iletildi.

Üzel'in isteğine kayıtsız kalmayan Asya, makam aracına alarak şehir turu attırdı.

Muş Belediye Başkanı Asya, görme engelli Üzel'in hayalini gerçekleştirdi
Muş Belediye Başkanı Asya, görme engelli Üzel'in hayalini gerçekleştirdi

Kaynak: Anadolu Ajansı / Sabri Yıldırım

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