Muş Belediye Başkanı Asya, görme engelli Üzel'in hayalini gerçekleştirdi
Muş Belediye Başkanı Feyat Asya, makam arabası ile gezmek isteyen doğuştan görme engelli Mushab Üzel'in hayalini gerçekleştirdi.
Muş Belediye Başkanı Feyat Asya, makam arabası ile gezmek isteyen doğuştan görme engelli Mushab Üzel'in hayalini gerçekleştirdi.
Muratpaşa Mahallesi'ndeki Rahmet Camisine giden Asya, namaz sonrası çocuklarla sohbet etti.
Mahalle sakinlerinin sıkıntılarını dinleyen Asya'ya, doğuştan görme engelli Üzel makam aracıyla gezmek istediği iletildi.
Üzel'in isteğine kayıtsız kalmayan Asya, makam aracına alarak şehir turu attırdı.
Kaynak: Anadolu Ajansı / Sabri Yıldırım