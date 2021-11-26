Muş Belediye Başkanı Asya, emekli öğretmenlerle bir araya geldi

MUŞ (AA) - Muş Belediye Başkanı Feyat Asya, emekliliğe ayrılan öğretmenlerle buluştu.

Göletli Park'ta düzenlenen programda öğretmenler anılarını anlattı.

Başkan Asya programda yaptığı konuşmada, öğretmenlerin tavsiyelerinin kendilerine yol gösterdiğini ifade etti.

Öğretmenliğin kutsal bir meslek olduğunu hatırlatan Asya, şunları kaydetti:

"24 Kasım Öğretmenler Günü dolayısıyla gönül isterdi ki tüm öğretmenlerimizle bir araya gelelim. Ancak her geçen gün büyüyen bir eğitim camiamız var. İlk defa emekli hocalarımıza yönelik böyle bir organizasyon yapsak da bugün burada bulunan birçok büyüğümüzle hep istişare halinde olduk. Bugüne kadar bu tutumumuzu hep devam ettirdik. Sizlerin telkin ve tavsiyelerinin bizlere yol gösterdiğine inandık, inanıyoruz."