Muş Belediye Başkanı Asya'dan YKS mesajı
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Muş Belediye Başkanı Asya'dan YKS mesajı

Muş Belediye Başkanı Feyat Asya, Yükseköğretim Kurumları Sınavına (YKS) girecek öğrencilere başarılar diledi.

Muş Belediye Başkanı Asya'dan YKS mesajı
26.06.2020 15:55 | Son Güncelleme: 26.06.2020 15:58

Muş Belediye Başkanı Feyat Asya, Yükseköğretim Kurumları Sınavına (YKS) girecek öğrencilere başarılar diledi.

Başkan Asya, mesajında, öğretmenlerinin desteğiyle sınavlara hazırlanan öğrencilerin kendilerine sunulan imkanları en iyi şekilde değerlendireceğini ifade etti.

Başkan, şunları kaydetti:

"Gençlerimizin geleceği için büyük önem arz eden YKS ülkemiz genelinde olduğu gibi ilimizde de bu hafta sonu gerçekleştirilecek. Hedefledikleri mesleğe ulaşmak, kaliteli ve her anlamda donanımlı bir üniversite okumak için sınavlara sıkı bir şekilde hazırlanan, aynı zamanda motivasyonunu yüksek tutmaya çalışan öğrencilerimizin, emeklerinin karşılığını alabilmelerini ve yıllardır edindikleri bilgi ve birikimlerini sınava yansıtarak, başarılı olmaları en büyük dileğimizdir. İnanıyorum ki bütün öğrencilerimiz, eğitim hayatları boyunca edindikleri bilgi ve birikimleri, heyecana ve strese kapılmadan sınava yansıtacak ve hak ettiği başarıya ulaşacaklardır. Tüm öğrencilerimize başarılar diliyorum."

Kaynak: AA

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