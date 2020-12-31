Muş Belediye Başkanı Asya'dan yeni yıl mesajı
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Muş Belediye Başkanı Asya'dan yeni yıl mesajı

31.12.2020 11:33 | Son Güncelleme: 31.12.2020 11:33
Muş Belediye Başkanı Asya'dan yeni yıl mesajı

Muş Belediye Başkanı Feyat Asya, yeni yıl dolayısıyla mesaj yayımladı.

Muş Belediye Başkanı Feyat Asya, yeni yıl dolayısıyla mesaj yayımladı.

Asya, mesajında, 2021'in tüm insanlığa sağlık, huzur ve mutluluk getirmesi temennisinde bulundu

Acısıyla, tatlısıyla bir yılı daha geride bıraktıklarını belirten Asya, Mart ayından itibaren tüm dünyayı etkisi altına alan yeni tip koronavirüs salgını dolayısıyla insanlık olarak zor bir sürecin içine girdiklerini belirtti.

Halen devam eden salgının en kısa zamanda sona ermesini umut ettiklerini bildiren Asya, şunları kaydetti:

"Bu zorlu sınav hizmet programlarımızı sekteye uğratsa da kendi yerelimizde halkımızın beklentilerini karşılamak üzere gayretlerimiz devam etti. Zor şartlara rağmen hizmetlerle dolu dolu geçirdiğimiz bir yılın ardından yeni yıla kavuşmanın mutluluğunu yaşıyoruz. Muş Belediyesi olarak 2020'de sergilediğimiz performansı 2021'de daha da arttırarak ilimizi ileri bir seviyeye taşımanın gayretinde olacağız. Her geçen gün yaptığımız hizmetlerle çehresi değişen ilimizi güzelleştirmek için hedeflerimize emin adımlarla ilerliyoruz. 2021'de bu adımlarımızı daha ileriye taşıyacağız. Hedeflerimize ulaşmak için millet olarak el birliğiyle ile çalışmamız, kendimize inanmamız, sahip olduğumuz olanaklar ve öz kaynaklarımızı en verimli biçimde kullanmamız gerekmektedir. Bununla birlikte icra ettiğimiz vazifenin verdiği sorumlulukla her gün olduğu gibi her yıl yaptığımız ve yapacağımız çalışmaların muhasebesini tutmaya ve bu konuda halkımıza hesap vermeye devam edeceğiz. Bu duygularla yeni yılın ilimize, bölgemize ve ülkemize sağlık, mutluluk ve huzur getirmesini temenni ederken tüm vatandaşlarımızın 2021 yılını en içten dileklerimle kutlarım."

Kaynak: Anadolu Ajansı / Sabri Yıldırım

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