Muş Belediye Başkanı Asya'dan "yapılandırma" uyarısı

Muş Belediye Başkanı Feyat Asya, belediyeye borcu olan vatandaşların 29 Ocak günü mesai bitimine kadar yapılandırma başvurusu yapabileceğini belirtti.

Asya, yaptığı yazılı açıklamada, "Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılmasına ilişkin 7256 sayılı Kanun" çerçevesinde su, emlak, çevre, temizlik, ilan, reklam, kira, işgaliye gibi borçların yeniden yapılandırıldığını bildirdi.

Bu haktan yararlanmak isteyen mükelleflerin en kısa sürede yapılandırma başvurusunda bulunması gerektiğini vurgulayan Asya, şunları kaydetti:

"Emlak, ilan ve reklam, çevre ve temizlik vergisi, harçlar ve ücretler, katı atık toplama ve bertaraf ücreti, su ve atık su alacakları kapsamında belediyemize borcu olan vatandaşlarımız bu kanundan yararlanabilecek. Peşin ödemelerde Yİ-ÜFE oranları üzerinden hesaplanan tutardan yüzde 90 indirim yapılacak. Yapılandırma kapsamında 6 ila 18 ay arasında değişen taksitlerle de ödeme yapılabilecek. Kanun kapsamında ödenmesi gereken taksitlerden ilk ikisinin süresinde ödenmemesi veya eksik ödenmesi, bir takvim yılında ikiden fazla taksitin süresinde ödenmemesi veya eksik ödenmesi, süresinde ödenmeyen veya eksik ödenen taksitlerin geç ödeme zammıyla birlikte son taksiti izleyen ayın sonuna kadar da ödenmemesi halinde, kanun hükümlerinden yararlanma hakkı kaybedilecek."

Kaynak: Anadolu Ajansı / Sabri Yıldırım