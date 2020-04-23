Muş Belediye Başkanı Asya'dan ramazan mesajı Muş Belediye Başkanı Feyat Asya, ramazan ayı dolayısıyla mesaj yayımladı.

Muş Belediye Başkanı Feyat Asya, ramazan ayı dolayısıyla mesaj yayımladı.

Başkan Asya, mesajında, rahmet ve mağfiret ayı olan Ramazan ayına bir kez daha kavuşmanın mutluluğunu yaşadıklarını belirtti.

Koronavirüs salgınından dolayısıyla bu yıl ki Ramazan ayını buruk karşıladıklarını bildiren Asya, mesajında şu ifadelerine yer verdi:

"Evlerimizde yapacağımız ibadetlerle, ailelerimizle geçireceğimiz güzel vakitlerle bunu telafi edeceğimize inanıyorum. Başı rahmet, ortası mağfiret ve sonu cehennem azabından kurtuluş olduğuna inandığımız Ramazan-ı Şerif'in ülkemize, bölgemize, ilimize, milletimize hayırlar getirmesi en büyük temennimizdir. Bolluk ve bereketin had safhada olduğu bu kutsal ay, insanlığa sunulan nimetlerin farkına varılması, dayanışma ve paylaşma için en uygun zamandır. İslam aleminin ihtiyaç duyduğu barış, huzur, refah dolu günlerin gelmesini, ülkemizde sevgi, kardeşlik, hoşgörü ikliminin hakim olmasını, birliğimiz, beraberliğimiz milletimizin bekası için yapacağımız tüm duaların kabul olmasını dilerim. Mübarek ayın tüm İslam alemine ve hemşerilerime hayır, bereket ve esenlik getirmesini dilerim."

Kaynak: AA