Muş Belediye Başkanı Asya'dan hicri yeni yıl mesajı Muş Belediye Başkanı Feyat Asya, hicri yeni yıl ile ilgili mesaj yayımladı.

Muş Belediye Başkanı Feyat Asya, hicri yeni yıl ile ilgili mesaj yayımladı.

Başkan Asya, mesajında, hicri yeni yılının tüm İslam alemine barış, mutluluk ve huzur getirmesini diledi.

İslam dünyası olarak yeni bir hicri yıla daha girmenin sevincini yaşadıklarını belirten Asya, şunları kayadetti:

"Peygamber Efendimizin Mekke'den Medine'ye hicreti, tarihte Müslümanlar için bir milat ve dönüm noktası olmuştur. Hicretle birlikte Müslümanlar hem bireysel hem de toplumsal anlamda yeni bir başlangıç yapmışlardır. Hicret vasıtasıyla İslam, diğer toplumlara ulaşmış ve onların hakka ve hakikate doğru hicretlerini başlatmıştır. Hicretin neticesinde Hz. Peygamber, adalete ve ahlaka dayalı yeni bir toplum inşa etmiş, Medine'de inşa edilen bu örnek toplum modeli kısa zamanda etrafa yayılmış ve Mekke'nin fethiyle taçlanmıştır. Allah'a ve elçisine bağlılığı, hakka ve hakikate yapılan yolculuğu ifade eden hicreti temsil eden rahmeti ve bereketi bol olan böylesine güzel bir aya girmenin sevinci ve mutluluğu ile tüm hemşehrilerimizin ve İslam aleminin hicri yeni yılını en kalbi duygularımla tebrik ediyor, hayırlara vesile olmasını cenab-ı hak'tan niyaz ediyorum."

Kaynak: AA