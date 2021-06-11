Son dakika haberleri: Muş Belediye Başkanı Asya, yatırımların algı operasyonuyla gölgelenmeye çalışıldığını savundu
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Son dakika haberleri: Muş Belediye Başkanı Asya, yatırımların algı operasyonuyla gölgelenmeye çalışıldığını savundu

Son dakika haberleri: Muş Belediye Başkanı Asya, yatırımların algı operasyonuyla gölgelenmeye çalışıldığını savundu
Anadolu Ajansı / Sabri Yıldırım - Haberler | Politika

Gelen son dakika haberine göre Muş Belediye Başkanı Feyat Asya, "Vatandaş odaklı bu hizmetlerimizi, ayda yılda bir buralara yolu düşen CHP muhalefetinin yalanlarına, algılarına kurban etmeyiz" dedi.

Muş Belediye Başkanı Feyat Asya, "Vatandaş odaklı bu hizmetlerimizi, ayda yılda bir buralara yolu düşen CHP muhalefetinin yalanlarına, algılarına kurban etmeyiz" dedi.

Başkan Asya, makamında düzenlediği basın toplantısında, kentin ve halkın yararına olan birçok projenin temel atma ve açılışlarını gerçekleştirdiklerini söyledi.

Belediyecilik alanındaki tecrübeleriyle örnek aldıkları AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Mehmet Özhaseki'yi kentte ağırladıklarını hatırlatan Asya, şöyle dedi:

"İki gün ilimizde ağırladığımız genel başkan yardımcımıza projelerimizi takdim etmenin yanı sıra şehrimizin gelişimine katkı sağlayacak önemli konuları masaya yatırdık. Aynı zamanda görüştüğümüz konuları sahada inceleyerek çözüm gerektiren hususları sonuçlandırdık. Yoğun ve verimli geçen programlarımız sırasında ilimizde bulunan Cumhuriyet Halk Partisi'nin bazı milletvekillerinin de halkımıza sunduğumuz bu güzel proje ve çalışmalarımızı, en iyi şekilde yaptıkları algı operasyonu ile gölgelemeye çalıştıklarını gördük."

AK Parti'nin yönetim anlayışıyla ülkenin nasıl bir gelişme kaydettiğinin inkar edilemeyecek şekilde gözler önünde olduğunu ifade eden Asya, şunları kaydetti:

"Bu süre içerisinde parti büyüklerimizin adeta bir denetim mekanizması oluşturmak üzere ülkemizin her bölgesindeki hizmetleri bizzat takip ederek vatandaşlarımızın yanında olmuşlardır. Aynı tabloyu ilimizde de görüyoruz. Devlet büyüklerimizin ilimize gerçekleştirdiği her bir ziyaret bizi hizmet yolunda daha fazla motive edip güçlendirmiştir. İlimize yapılan her bir ziyarette yine ilimizin faydasına olacak hizmetlere vesile olmuştur. Bugüne kadar hep halktan kopuk olmuş, kuruluşundan bugüne ilimize gerçekleştirdiği ziyaretlerin parmak sayısını geçmediği, hatta Muş'un hangi bölgede bile olduğunu bilmeyen CHP milletvekillerinin yalan, iftira ve algılarla ilimizdeki yatırım ve projeleri karalamaları aslında halka verdikleri değerin en iyi göstergesidir."

Görev süresince kentte altyapı ve üstyapı alanında devrim niteliğinde hizmetler gerçekleştirdiklerini ve ili geliştirmeye devam ettiklerini ifade eden Asya, "Vatandaş odaklı bu hizmetlerimizi, ayda yılda bir buralara yolu düşen CHP muhalefetinin yalanlarına, algılarına kurban etmeyiz. Halka hizmeti Hakka hizmet bilerek çalışmalarımızla ihya ettiğimiz bu aziz şehrin kötü gösterilmesine müsaade etmeyeceğiz." şeklinde konuştu.

Asya, şöyle devam etti:

"Kaldırımlarda şov yaparak, halktanmış gibi görünen bu zihniyetin, fırsatı bulduklarında halkın başına neler yaptıklarını da gayet iyi biliyoruz. Genel Başkan Yardımcımız Sayın Mehmet Özhaseki'nin iki günlük yoğun geçen programının içerisinde sadece halk ekmek fabrikası açılışına gelmiş gibi bir algı oluşturmaları ve bu hizmeti küçümseyip, bunun üzerinden rant söylemlerini dillendirmelerine tek kelime ile yazıklar olsun diyorum. İşte klasik CHP zihniyeti budur. Oysaki birçok alanda temel atma ve açılışların olduğu gibi CHP zihniyetinin 1943 yılında camileri ve tarihi dokuları yerle bir ettikleri, bu yok etme çabaları ile yıktıkları Tarihi Muratpaşa Cami'mizi yeniden aslına uygun restore edip hizmete sunuyoruz. Misafirperver ilimize gelen CHP heyetinin, hem belediye başkanlığı görevinde hem de bakanlığı döneminde önemli hizmetlere imza atan Özhaseki hakkında söyledikleri ile hayata geçirdiğimiz yatırım ve projeler ile ilgili kötü söylemlerini şiddetle kınıyorum."

Kaynak: Anadolu Ajansı / Sabri Yıldırım

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