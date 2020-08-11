Muş Belediye Başkanı Asya'da koronavirüs tespit edildi (2)
BAŞKANDAN AÇIKLAMAKoronavirüse yakalanan Muş Belediye Başkanı Feyat Asya, Twitter hesabından paylaşım yaparak, vatandaşları uyardı.
11.08.2020 16:23 | Son Güncelleme: 11.08.2020 16:34
BAŞKANDAN AÇIKLAMA
Koronavirüse yakalanan Muş Belediye Başkanı Feyat Asya, Twitter hesabından paylaşım yaparak, vatandaşları uyardı. Başkan Asya, paylaşımında, "Kıymetli dostlar, Ankara'da katılmam gereken programlar öncesi tedbiren yaptırdığım Covıd-19 testim pozitif çıktı. Sağlık durumum iyi. 14 gün evimde karantinada olacağım. Lütfen salgına karşı tedbirli olmayı ihmal etmeyin. Sağlıklı günlerde buluşmak dileğiyle, dualarınızı beklerim" dedi.
Kaynak: DHA