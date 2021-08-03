Muş Belediye Başkanı Asya, çalışmaları denetledi
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Muş Belediye Başkanı Asya, çalışmaları denetledi

Muş Belediye Başkanı Asya, çalışmaları denetledi
Anadolu Ajansı / Sabri Yıldırım - Haberler | Güncel

Muş Belediye Başkanı Feyat Asya, belediyenin il genelinde yürüttüğü çalışmaları inceledi.

Muş Belediye Başkanı Feyat Asya, belediyenin il genelinde yürüttüğü çalışmaları inceledi.

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, Kale Mahallesi'ne giden Asya, burada mezarlık alanlarının ıslahı ve düzenlemesi ile yol genişletme ve ihata çalışmalarını inceledi.

Mahallelilerle sohbet eden, talep ve önerilerini dinleyen Asya, fore kazık ve ankraj çalışması ile ihale hazırlıkları devam eden tarihi Muratpaşa Camisi'nde incelemelerde bulundu, Kale ve Muratpaşa mahallelerini birbirine bağlayan eski Fabrika Caddesi'nin yeniden trafiğe açılması için çalışmaların hızlandırılmasını istedi.

Bağlar Mahallesi'ne geçerek alt yapı çalışmalarını denetleyen Asya, Kızılağaç beldesi ile Bağlar Mahallesi'ni birbirine bağlayan yolun genişletilmesi için teknik ekiple yerinde değerlendirme yaptı.

Karşıyaka Mahallesi ile Muş-Kulp-Kızılağaç kara yolunu birbirine bağlayan ve geçen yıl belediye ekiplerince açılan yolda da incelemelerde bulunan Asya, kaldırım ve asfalt çalışmalarının kısa sürede tamamlanması talimatını verdi.

Asya'ya eşlik eden VEDAŞ İl Müdürü Suat Coşar da üst yapı çalışmalarının yapılacağı bölgelerdeki elektrik direklerinin yer altına alınması için ekiplerle fizibilite çalışması yaptı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Sabri Yıldırım

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